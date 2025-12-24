  • 會員
期貨新聞

24/12/2025 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數147075張減逾三萬三張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為147075張，較前減33054張；若計入其他月份的未平倉合約，總數284964張，增26399張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/12(二)147075-3305428496426399
22/12(一)180129-33544258565-1485
19/12(五)2136731224826005021736
18/12(四)201425-2774238314-1650
17/12(三)204199-4186239964-3928

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/12(二)70922-133011355486121
22/12(一)84223-47421294275572
19/12(五)88965-30521238554396
18/12(四)92017-1850119459-841
17/12(三)9386739951203005078

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》

