恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數147075張減逾三萬三張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為147075張，較前減33054張；若計入其他月份的未平倉合約，總數284964張，增26399張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/12(二)
|147075
|-33054
|284964
|26399
|22/12(一)
|180129
|-33544
|258565
|-1485
|19/12(五)
|213673
|12248
|260050
|21736
|18/12(四)
|201425
|-2774
|238314
|-1650
|17/12(三)
|204199
|-4186
|239964
|-3928
|23/12(二)
|70922
|-13301
|135548
|6121
|22/12(一)
|84223
|-4742
|129427
|5572
|19/12(五)
|88965
|-3052
|123855
|4396
|18/12(四)
|92017
|-1850
|119459
|-841
|17/12(三)
|93867
|3995
|120300
|5078
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》
