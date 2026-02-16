  • 會員
期貨新聞

16/02/2026 09:15

期指低開11點報26519，國指期貨升15點報9032

　　期指低開11點報26519，國指期貨高開15點報9032，科指期貨高開12點報5360。
《經濟通通訊社16日專訊》

