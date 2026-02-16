期指低開11點報26519，國指期貨升15點報9032

期指低開11點報26519，國指期貨高開15點報9032，科指期貨高開12點報5360。
期指低開11點報26519，國指期貨高開15點報9032，科指期貨高開12點報5360。
《經濟通通訊社16日專訊》
【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？
