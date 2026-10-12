12/10/2026 08:15
恒指期貨現貨月份未平倉合約總數149241張，減2769張
《經濟通通訊社12日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(9日)共為149241張，較前減2769張；若計入其他月份的未平倉合約，總數168993張，減2769張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/10(五)
|149241
|-2769
|168993
|-2769
|08/10(四)
|152010
|10748
|171762
|10869
|07/10(三)
|141262
|2031
|160893
|2076
|06/10(二)
|139231
|-6586
|158817
|-4464
|05/10(一)
|145817
|-4304
|163281
|-4276
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/10(五)
|44751
|-6614
|58104
|-6661
|08/10(四)
|51365
|4417
|64765
|4625
|07/10(三)
|46948
|1701
|60140
|1692
|06/10(二)
|45247
|-1927
|58448
|-1847
|05/10(一)
|47174
|-3355
|60295
|-3413
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數