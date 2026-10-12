12/10/2026 08:15
恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數272878張增6077張
《經濟通通訊社12日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(9日)共為272878張，較前增6077張；若計入其他月份的未平倉合約，總數327441張，增6597張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/10(五)
|272878
|6077
|327441
|6597
|08/10(四)
|266801
|12810
|320844
|13790
|07/10(三)
|253991
|6224
|307054
|6708
|06/10(二)
|247767
|1827
|300346
|2341
|05/10(一)
|245940
|-2581
|298005
|-2134
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/10(五)
|95876
|-5080
|142059
|-4625
|08/10(四)
|100956
|9648
|146684
|9842
|07/10(三)
|91308
|2740
|136842
|2715
|06/10(二)
|88568
|-1391
|134127
|-1079
|05/10(一)
|89959
|-121
|135206
|428
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數