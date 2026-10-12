12/10/2026 08:15
恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數207524張，減逾萬八張
《經濟通通訊社12日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(9日)共為207524張，較前減18625張；若計入其他月份的未平倉合約，總數230531張，減17973張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/10(五)
|207524
|-18625
|230531
|-17973
|08/10(四)
|226149
|14253
|248504
|14331
|07/10(三)
|211896
|5433
|234173
|5459
|06/10(二)
|206463
|2813
|228714
|2759
|05/10(一)
|203650
|-7383
|225955
|-7358
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/10(五)
|115556
|-10755
|128594
|-10610
|08/10(四)
|126311
|9298
|139204
|9386
|07/10(三)
|117013
|-555
|129818
|-547
|06/10(二)
|117568
|1178
|130365
|1174
|05/10(一)
|116390
|-2576
|129191
|-2575
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數