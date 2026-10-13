13/10/2026 08:15
恒指期貨現貨月份未平倉合約總數138101張，減11140張
《經濟通通訊社13日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為138101張，較前減11140張；若計入其他月份的未平倉合約，總數157818張，減11175張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/10(一)
|138101
|-11140
|157818
|-11175
|09/10(五)
|149241
|-2769
|168993
|-2769
|08/10(四)
|152010
|10748
|171762
|10869
|07/10(三)
|141262
|2031
|160893
|2076
|06/10(二)
|139231
|-6586
|158817
|-4464
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/10(一)
|45879
|1128
|59246
|1142
|09/10(五)
|44751
|-6614
|58104
|-6661
|08/10(四)
|51365
|4417
|64765
|4625
|07/10(三)
|46948
|1701
|60140
|1692
|06/10(二)
|45247
|-1927
|58448
|-1847
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數