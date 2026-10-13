13/10/2026 08:15
恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數258615張，減逾萬四張
《經濟通通訊社13日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為258615張，較前減14263張；若計入其他月份的未平倉合約，總數314064張，減13377張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/10(一)
|258615
|-14263
|314064
|-13377
|09/10(五)
|272878
|6077
|327441
|6597
|08/10(四)
|266801
|12810
|320844
|13790
|07/10(三)
|253991
|6224
|307054
|6708
|06/10(二)
|247767
|1827
|300346
|2341
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/10(一)
|96927
|1051
|144043
|1984
|09/10(五)
|95876
|-5080
|142059
|-4625
|08/10(四)
|100956
|9648
|146684
|9842
|07/10(三)
|91308
|2740
|136842
|2715
|06/10(二)
|88568
|-1391
|134127
|-1079
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數