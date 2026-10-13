13/10/2026 08:15
恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數203479張減4045張
《經濟通通訊社13日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為203479張，較前減4045張；若計入其他月份的未平倉合約，總數228032張，減2499張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/10(一)
|203479
|-4045
|228032
|-2499
|09/10(五)
|207524
|-18625
|230531
|-17973
|08/10(四)
|226149
|14253
|248504
|14331
|07/10(三)
|211896
|5433
|234173
|5459
|06/10(二)
|206463
|2813
|228714
|2759
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/10(一)
|116392
|836
|130128
|1534
|09/10(五)
|115556
|-10755
|128594
|-10610
|08/10(四)
|126311
|9298
|139204
|9386
|07/10(三)
|117013
|-555
|129818
|-547
|06/10(二)
|117568
|1178
|130365
|1174
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數