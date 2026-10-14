14/10/2026 08:15
恒指期貨現貨月份未平倉合約總數140337張，增2236張
《經濟通通訊社14日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為140337張，較前增2236張；若計入其他月份的未平倉合約，總數160284張，增2466張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/10(二)
|140337
|2236
|160284
|2466
|12/10(一)
|138101
|-11140
|157818
|-11175
|09/10(五)
|149241
|-2769
|168993
|-2769
|08/10(四)
|152010
|10748
|171762
|10869
|07/10(三)
|141262
|2031
|160893
|2076
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/10(二)
|43561
|-2318
|57114
|-2132
|12/10(一)
|45879
|1128
|59246
|1142
|09/10(五)
|44751
|-6614
|58104
|-6661
|08/10(四)
|51365
|4417
|64765
|4625
|07/10(三)
|46948
|1701
|60140
|1692
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數