14/10/2026 08:15
恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數260930張增2315張
《經濟通通訊社14日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為260930張，較前增2315張；若計入其他月份的未平倉合約，總數316900張，增2836張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/10(二)
|260930
|2315
|316900
|2836
|12/10(一)
|258615
|-14263
|314064
|-13377
|09/10(五)
|272878
|6077
|327441
|6597
|08/10(四)
|266801
|12810
|320844
|13790
|07/10(三)
|253991
|6224
|307054
|6708
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/10(二)
|97335
|408
|144435
|392
|12/10(一)
|96927
|1051
|144043
|1984
|09/10(五)
|95876
|-5080
|142059
|-4625
|08/10(四)
|100956
|9648
|146684
|9842
|07/10(三)
|91308
|2740
|136842
|2715
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數