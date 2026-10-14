14/10/2026 17:34

《外圍焦點》美聯儲發布經濟景氣報告褐皮書，美國公布CPI

《經濟通通訊社14日專訊》美股昨日全線向下，記憶體晶片股遭拋售，加上大型銀行業績表現參差，拖累大市回落。投資者同時觀望美國9月通脹數據，以評估聯儲局未來利率走向。道指收市跌180.45點或0.35%，報51670.1點；標指跌1.79點或0.02%，報7805.45點；納指跌41.52點或0.15%，報27204.38點。港股方面，恒生指數收市報24314，跌31點或0.1%，成交1935億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間15日凌晨12:15am，歐洲央行執委施納貝爾發表演講。1:30am，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金參加一場爐邊談話。2:00am，美聯儲發布經濟景氣報告褐皮書。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布9月消費者物價指數，月率升幅料由0.4%擴大至0.6%，年率升幅料由3.4%擴大至3.6%；9月核心消費者物價指數年率升幅料由2.4%擴大至2.5%。



在美國，今日公布業績的公司有：阿斯麥(US.ASML)、美國銀行(US.BAC)等。(wa)