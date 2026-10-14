14/10/2026 08:15
恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數206221張增2742張
《經濟通通訊社14日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為206221張，較前增2742張；若計入其他月份的未平倉合約，總數231191張，增3159張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/10(二)
|206221
|2742
|231191
|3159
|12/10(一)
|203479
|-4045
|228032
|-2499
|09/10(五)
|207524
|-18625
|230531
|-17973
|08/10(四)
|226149
|14253
|248504
|14331
|07/10(三)
|211896
|5433
|234173
|5459
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/10(二)
|115786
|-606
|129978
|-150
|12/10(一)
|116392
|836
|130128
|1534
|09/10(五)
|115556
|-10755
|128594
|-10610
|08/10(四)
|126311
|9298
|139204
|9386
|07/10(三)
|117013
|-555
|129818
|-547
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數