14/10/2026 19:15
《日入而息》四間專營巴士公司申請加價，傳港交所擬延後實施T+1結算周期至2028年
|專營巴士再申加價，九巴加16%，城巴加17.7%，嶼巴加9.8%；陳美寶稱非常重視專營巴士服務可靠性及市民負擔能力，會把關加價申請；陳美寶稱續監察渡輪營辦商營運及財務狀況，留意油價或對財政狀況構成壓力
|據報港交所(00388)擬延後實施T+1結算周期至2028年，市場參與者須更多時間準備；港交所指Core Climate完成首批綠證及碳配額跨境試點，加強大灣區碳市場互聯互通
|APEC財長會議下周在港舉行，中國財政部長佛安將於會議致開幕辭，貝森特傳缺席；財政部部長藍佛安將率團赴港出席APEC財長會並主持會議
|港鐵藍田站月台有設備冒煙，觀塘線列車不停藍田站；藍田站發生事故已經妥善處理，觀塘線列車服務逐步回復正常；藍田站連續兩日事故，港鐵稱嚴肅跟進、按機制補償乘客，陳美寶指要求港鐵一個月內交報告
|中九龍繞道12月6日全線通車，收費8元，六號幹線開通後料往來將軍澳與油麻地僅12分鐘
|傳音控股(02636)暗盤潛水逾1%，每手蝕52元
|陳浩濂率團赴廣州見證首批跨境綠證交易，港交所與廣州電力交易中心簽合作協議
|華夏基金(香港)與Lesha Bank簽署諒解備忘錄，推出一隻符合伊斯蘭教法中國股票基金
|彭博指美國銀行已不在月之暗面IPO潛在承銷行之列
|內地9月M2增速放緩至7.2%，M1增3.2%；內地9月新增人民幣貸款1.08萬億元，勝預期；內地9月社會融資規模增量3.55萬億元，勝預期；內地9月末社融規模存量468.17萬億元，同比增長7.1%
|海關指中國9月原油進口量環比微增，但庫存出現創紀錄降幅；中國9月鐵礦石進口月增1.2%，鋼廠十一長假前補庫存；9月中國稀土出口量四年同期最高，集成電路、成品油出口金額同比倍增；首三季大灣區內地9市進出口同比增25%；；前三季內地對APEC其他經濟體進出口同比增24%；中國四季度進出口持續增長有基礎、有支撐；四季度出口基本面沒變，下階段外貿仍具穩定增長條件；對美國貿易持續回升，首三季進出口3.18萬億增4.1%
|恒指午後觸20天線即引發沽壓，全日倒跌31點收報24314，北水轉流出
|滬綜指收跌0.88%失守3800，創業板指挫超3%，半導體領跌
|歐元最新報1.1193/94，日圓最新報158.44/45
|彭博指美國銀行已不在月之暗面IPO潛在承銷行之列
|傳音控股(02636)暗盤報34.3元，低招股價近3%
|星星集團(01560)行使可換股債券
|金山科技(00040)旗下GP能源科技鎳鋅電池技術亮相秋電展
|港交所Core Climate完成首批綠證及碳配額跨境試點，加強大灣區碳市場互聯互通；陳浩濂率團赴廣州見證首批跨境綠證交易，港交所與廣州電力交易中心簽合作協議；據報港交所(00388)擬延後實施T+1結算周期至2028年，市場參與者須更多時間準備
|東亞銀行(00023)參與港交所可再生能源綠色電力證書試行計劃
|騰訊(00700)微信小程序低調上線「綠泡泡短劇」，目前全部劇集免費觀看
|覆銅板巨頭建滔積層板(01888)下發年內第八次漲價通知
|太古地產(01972)首個度假式太古里項目命名為「三亞中免太古里」
|中電源動與中海油(00883)完成香港首次汽車滾裝船液化天然氣加注作業
|德祥新雲算力(00199)不知悉股份價格及成交量異常波動原因
|遠洋集團(03377)9月協議銷售額按年跌近75%
|嘉利國際(01050)第二財季收入按年升約45%
|同仁堂國藥(03613)一系列藥品獲批在澳門出售
|淮北綠金股份(02450)與生命之源就大健康產業綜合業務合作
|AV CONCEPT(00595)拓展機器人業務，首站進軍日本市場
|證監會提醒立德教育(01449)股權高度集中，少數股東僅持股9.18%
|五礦資源(01208)第三季銅總產量按年增長3%
|中國天化工(00362)獲聯交所通知10月20日起取消上市地位
|金斯瑞生物(01548)夥英偉達啟動全球生命科學初創企業PitchFest
|華夏基金(香港)與Lesha Bank簽署諒解備忘錄，推出一隻符合伊斯蘭教法中國股票基金
|鼎豐集團汽車(06878)接獲聯交所通知10月27日起撤銷公司上市地位
|赤子城科技(09911)註銷購回股份
|中國神華(01088)9月商品煤產量按年升3.2%
|習近平向廣交會致賀信稱願同各國攜手拓展國際經貿互利合作空間；李強出席廣交會開幕式稱中國惠鄰、富鄰，願進口更多高附加值產品
|灣芯展深圳開幕，新凱來展品覆蓋半導體製造多個關鍵環節
|百萬級豪車尊界制動踏板斷裂，讓內地加緊為「速成車」踩煞車
|海關指中國9月原油進口量環比微增，但庫存出現創紀錄降幅；中國9月鐵礦石進口月增1.2%，鋼廠十一長假前補庫存；9月中國稀土出口量四年同期最高，集成電路、成品油出口金額同比倍增；首三季大灣區內地9市進出口同比增25%；；前三季內地對APEC其他經濟體進出口同比增24%；中國四季度進出口持續增長有基礎、有支撐；四季度出口基本面沒變，下階段外貿仍具穩定增長條件；對美國貿易持續回升，首三季進出口3.18萬億增4.1%
|機構指中國CPI仍低於2%，不足以成為進一步政策寬鬆障礙；PPI大幅回升顯示工業部門已率先復甦，居民消費復甦滯後
|統計局指汽油價格上漲，CPI同比漲幅擴大；人工智能等領域加快發展，PPI同環比漲幅均擴大；內地9月美元計出口同比增36.3%，進口增31%，均大勝預期；內地9月人民幣計出口增29.6%，進口增24.6%
|中國9月對美出口增速創五年半高位，對歐盟順差升至紀錄最高
|人行560億逆回購利率持平，淨投放560億；明日開展7000億買斷式逆回購，較到期量增加2000億；內地9月M2增速放緩至7.2%，M1增3.2%；內地9月新增人民幣貸款1.08萬億元，勝預期；內地9月社會融資規模增量3.55萬億元，勝預期；內地9月末社融規模存量468.17萬億元，同比增長7.1%
|丁薛祥晤庫克等清華經管顧問，討論AI發展
|蘋果多款國行版iPhone新增大模型備案編號，包括Apple智能、通義萬相、通義千問
|寶馬集團董事長聶科維上任後首次訪華，擬到2030年對華銷售汽車中超95%本土生產
|台股收升0.59%，報48625.83點
|外交部表示今年進博會繼續為最不發達國家提供免費展位
|中朝新鴨綠江大橋明日正式開通；新鴨綠江大橋明通車，中國外交部表示進一步促進經貿交流和人員往來
|何立峰晤法國總統外事顧問博納，就中法經貿務實合作等交換意見
|比亞迪(01211)、奇瑞(09973)表示中歐磋商成果為雙方汽車貿易營造穩定合作環境；中汽協支持中歐汽車磋商成果，為國際社會妥處分歧樹立典範
|韓國藝人GD麥當勞廣告全中國亮相，「限韓令」是否鬆綁引關注
|特朗普稱即將在格陵蘭開始大規模油氣及礦產勘探工作；特朗普政府將動用國防生產法，擴大德州煉油廠產能
|梵蒂岡表示教宗良十四世證實患肺腺癌
|剛果民主共和國本輪伊波拉疫情確診病例增至超過9000宗
|英倫銀行行長貝利稱能源衝擊持續愈久，通脹壓力愈難抵擋；英倫銀行首席經濟學家質疑，市場未來一年升息100個基點的預期
|新加坡金管局意外維持貨幣政策不變，預計經濟增長將放緩
|PIMCO指美債息或有上行空間，料美聯儲再加息一次至兩次
|微軟據悉討論在Azure雲端業務部門將成本降低至少20%
|ASML預計第四季銷售額142億至152億歐元，超預期
|OpenAI沙特員工在公司機密會議室安裝竊聽設備被捕
(zz)
|APEC財長會議下周在港舉行，中國財政部長佛安將於會議致開幕辭，貝森特傳缺席；財政部部長藍佛安將率團赴港出席APEC財長會並主持會議
|陳茂波將赴泰國出席國際貨幣基金組織及世界銀行集團年會
|香港與六國全面性避免雙重課稅協定命令刊憲，將提交立法會審議
|政府表示北都九個新發展區各有功能定位，包括創科、物流及建造業等；建議撥百億注資新田科技城，發展創科用地及加快土地平整等；孫東稱短中期措施提升本港算力，北都水電設施足夠配合發展
|中國人壽（海外）成為首屆「北部都會區馬拉松2026」指定保險夥伴
|歐家榮稱俄國不明原因肺炎對香港公共衛生威脅風險為低，本港已採取一系列防控措施
|專營巴士再申加價，九巴加16%，城巴加17.7%，嶼巴加9.8%；消息指三間專營巴士公司申請加價逾一成，立法會本周五討論；陳美寶稱非常重視專營巴士服務可靠性及市民負擔能力，會把關加價申請
|陳美寶稱續監察渡輪營辦商營運及財務狀況，留意油價或對財政狀況構成壓力
|彭博指港元匯率逼近弱方兌換保證，總結餘低企引發本港利率波動疑慮
|金管局指9月外匯基金境外資產減少767億元；金管局歡迎渝港跨境數據驗證平台投入運作；金融學院2027年度金融領袖計劃明起接受報名
|港鐵藍田站月台有設備冒煙，觀塘線列車不停藍田站；藍田站發生事故已經妥善處理，觀塘線列車服務逐步回復正常；藍田站連續兩日事故，港鐵稱嚴肅跟進、按機制補償乘客，陳美寶指要求港鐵一個月內交報告
|數字辦續優化「AI助手」功能，料年底推出「AI助手」加強版
|政府建議修例賦予香港調解資歷評審協會預設委任調解員權力
|政府邀請就發展啟德郵輪碼頭岸電設施提交意向書，評估商業可行性
|政府擬修例加強狗隻管束及研究提高罰則，漁護署將在高風險區加強巡查
|花旗集團與成長希望基金會舉辦活動，助青年掌握AI及求職技能
|香港金融科技協會委任馮美珊為新任主席
|高力指第三季商業地產市場穩步增長，料全年中環及金鐘寫字樓租金升逾一成
|何永賢稱未來5年逾7.2萬個資助出售單位落成，更多家庭有機會置業
|愉景灣意峰連錄2宗獨立洋房成交，涉資逾1.05億元
|DWS指基於經濟增長及企業盈利韌性，對股市維持樂觀