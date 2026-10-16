15/10/2026 08:15
恒指期貨現貨月份未平倉合約總數142719張，增2382張
《經濟通通訊社15日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為142719張，較前增2382張；若計入其他月份的未平倉合約，總數162854張，增2570張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|14/10(三)
|142719
|2382
|162854
|2570
|13/10(二)
|140337
|2236
|160284
|2466
|12/10(一)
|138101
|-11140
|157818
|-11175
|09/10(五)
|149241
|-2769
|168993
|-2769
|08/10(四)
|152010
|10748
|171762
|10869
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|14/10(三)
|42342
|-1219
|56051
|-1063
|13/10(二)
|43561
|-2318
|57114
|-2132
|12/10(一)
|45879
|1128
|59246
|1142
|09/10(五)
|44751
|-6614
|58104
|-6661
|08/10(四)
|51365
|4417
|64765
|4625
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數