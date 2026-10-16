15/10/2026 19:14

《再戰明天》歐元區公布CPI，美國公布進出口物價等數據

《經濟通通訊社15日專訊》歐元區公布CPI，及美國公布進出口物價等數據，料為周五（16日）市場焦點。



*英倫銀行總裁發表講話，美聯儲主席參加爐邊談話*



各國重要經濟活動方面，新西蘭央行總裁布雷曼出席論壇，並發表講話。加拿大央行總裁麥克勒姆參加小組討論。周五本港時間10:00am，英倫銀行總裁貝利發表講話。10:30am，德國財政部長克林貝爾和德國央行總裁納格爾發表講話。11:30am，美聯儲主席沃什參加爐邊談話。2:30pm，日本央行副總裁內田真一代表總裁植田和男在年度信託聯盟會議上致辭。



數據方面，周五5:00pm（本港時間．下同），歐元區公布8月貿易收支；9月消費者物價指數月率升幅料由0.4%擴大至0.6%，年率升幅料由3.2%擴大至3.7%。8:30pm，美國公布9月出口物價，月率升幅料由0.6%擴大至0.8%，年率升幅料由8.6%擴大至9.5%；9月進口物價月率升幅料由0.7%擴大至0.9%，年率升幅料由7%擴大至8.1%。9:15pm，美國公布9月產能利用率，料由76.3%升上76.5%；9月工業生產月率料由持平升上0.4%。



在本港，明日公布業績的公司有:中國建築興業(00830)等。



此外，明日思格新能(06656)將有基石投資者持股解禁。(wa)