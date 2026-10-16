15/10/2026 19:13
《日入而息》政府本季推石門住宅地涉960伙，港大上調本港全年經濟增長預測至4.1%
|發展局本季度推石門住宅用地料涉960伙，第三季共提供3845個單位；政府推沙田小瀝源學生宿舍用地涉600個宿位，正改劃粉嶺片區地皮用途；甯漢豪稱瑪麗醫院升降機事故報告本月中呈交特首，安達臣首置盤超時或需補地價
|內媒傳李嘉誠逝世，長實(01113)絕無其事，強烈譴責揑造假新聞
|港大料本港第三季經濟按年增長3.7%，上調全年經濟增長預測至4.1%
|去年雙11境外高價值用戶增一成，淘寶宣布升級跨境購物體驗
|周大福媒體娛樂(01097)公布新品牌形象，未來主力發展五大業務發展跨平台策略
|金管局公布「ART」框架，推動銀行業負責任地應用人工智能；銀公歡迎金管局發布負責任應用人工智能「ART」框架
|滙豐於金管局GenA.I﹒沙盒成功試驗GenAI手語翻譯及深偽偵測用例；
|星展料中國創新藥行業銷售加速，惟第四季或短期調整；料藥企對外授權交易趨勢持續，行業首選百濟神州
|第二十八輪中俄外交政策磋商就國際形勢等深入交換意見；中俄外長巴庫會晤，拉夫羅夫稱期待兩國元首APEC峰會期間會談
|李強周六起出訪烏茲別克、塔吉克、俄羅斯，出席上合組織會議及中俄總理定期會晤
|何立峰晤美國橋水達利歐稱中美經貿磋商成果有利兩國及全球穩定發展；路透指中國本周購買至少8船美國大豆，為上月習特會後首批採購；王文濤會見庫克，就人工智能發展、蘋果在華業務等交流
|商務部表示廣交會第一期1.2萬家企業集中展示前沿成果；中國外商直接投資權益存量26.8萬億元，位居全球第二
|深圳APEC會議周地鐵、公交票價五折，倡導企業實行靈活工作安排
|環球震盪恒指收市跌幅縮至251點苦守兩萬四，AI概念板塊全線挫，北水走資50億元
|滬綜指收跌1.59%險守3700，三大指數全日走低
|歐元最新報1.1216/18，日圓最新報157.68/80
|傳音控股(02636)首掛跌幅擴大至4%，下限定價每股現蝕142元；「非洲手機王」傳音控股首掛輕微破發，下限定價每手仍蝕34元；H股首掛收低近6%，下限定價仍全日潛水每手蝕202元
|惠理(00806)推出聚焦印刷電路板主動型ETF，每手入場費1500元
|新世界(00017)旗下清遠新世界酒店黃金周入住率逾九成，港客按年增近15%
|中廣核新能源(01811)9月發電量按年增加3.9%，首九月跌0.1%
|理想汽車(02015)據報計劃發行20億人幣熊貓債
|滙豐於金管局GenA.I﹒沙盒成功試驗GenAI手語翻譯及深偽偵測用例；滙豐向零售客戶推出數碼全權委託投資組合管理方案
|去年雙11境外高價值用戶增一成，淘寶宣布升級跨境購物體驗
|內媒傳李嘉誠逝世，長實(01113)絕無其事，強烈譴責揑造假新聞
|香港置地據報洽購新加坡烏節路三幢物業，估值逾20億坡元
|香港電訊(06823)推出自主開發AI平台HKT.AI，設個人及商業兩類版本
|周大福媒體娛樂(01097)公布新品牌形象，未來主力發展五大業務發展跨平台策略；宣布更改公司標誌及公司聯絡郵箱
|招金礦業(01818)首三季純利跌7%至19.7億人幣
|南粵控股(01058)料首9個月虧損按年減少65%
|粵海投資(00270)接受一家銀行提供本金17.5億元的承諾性循環貸款融資
|十方控股(01831)作自願性公告，公司股份將繼續暫停買賣
|石藥集團(01093)旗下藥物獲批於中國開展臨床試驗
|中國神華(01088)9月份煤炭銷售量按年跌4.8%，首9個月升0.1%
|招商局港口(00144)終止關連交易南亞商貿物流中心項目
|金石控股集團(01943)合夥企業與新型儲能公司訂立增資協議
|華潤電力(00836)9月附屬電廠售電量按年增加9%
|石四藥集團(02005)取得中國藥監局有關色甘酸鈉滴眼液2%(0.3ml:6mg)的藥品生產註冊批件
|九興控股(01836)首九月未經審核綜合收入上升約1.7%
|中國平安(02318)何建鋒辭任非執行董事，自今日生效
|卓越睿新(02687)附屬公司受到行政處罰
|訊飛醫療(02506)與瑞慈醫療(01526)訂立合作框架協議
|雲能國際(01298)公布董事名單及其角色與職能
|太平洋航運(02343)第三季靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準日均收入分別為16020美元及17990美元
|商務部表示廣交會第一期1.2萬家企業集中展示前沿成果；中國外商直接投資權益存量26.8萬億元，位居全球第二
|中國外交部表示中方高度重視津巴布韋方面債務處置訴求，雙方保持著溝通
|國家發改委表示國內成品油價格本輪不作調整
|工信部副部長表示上半年儲能電池產量同比增110%，將堅決防範「內捲式」競爭
|網信辦本月起專項整治網絡涉軍不當營銷和炒作信息，為期兩個月
|深圳APEC會議周地鐵、公交票價五折，倡導企業實行靈活工作安排
|深圳落實現房銷售，購房定金不超總房價3%
|機構指社融增速或已觸底，M2增速仍有一定下行空間；宏觀經濟處於弱修復階段，料人行明年將降息20個基點
|中金所何慶文稱正加快科創板、創業板股指期貨期權產品研發
|中證監表示穩步拓展期貨市場對外開放廣度深度
|人行450億逆回購利率持平，淨投放450億；人行主管媒體指9月企業貸款利率略低於3%，社會融資成本持續處於低位；潘功勝出席中國與海合會央行行長會，雙方將續推進本幣合作
|字節跳動據報正洽購聯發科數據中心用AI芯片
|內地iPhone 18 Pro系列降價，可使用300元天貓優惠券疊加500元政府補貼；內媒表示庫克指蘋果智能將於10月底在華發布測試版，不包括Siri A
|台股收挫3.41%，報46969.87點
|台積電第三季度淨利潤同比增近七成，毛利率略降至66%
|中朝新鴨綠江大橋正式開通，李強稱冀提升互聯互通水平，挖掘邊境地區合作潛力
|第二十八輪中俄外交政策磋商就國際形勢等深入交換意見；中俄外長巴庫會晤，拉夫羅夫稱期待兩國元首APEC峰會期間會談
|李強周六起出訪烏茲別克、塔吉克、俄羅斯，出席上合組織會議及中俄總理定期會晤
|何立峰晤美國橋水達利歐稱中美經貿磋商成果有利兩國及全球穩定發展；路透指中國本周購買至少8船美國大豆，為上月習特會後首批採購；王文濤會見庫克，就人工智能發展、蘋果在華業務等交流
|英國商貿大臣表示不會因歐盟施壓而對中國汽車加徵關稅
|商務部表示中方願續為對歐出口稀土許可審批提供便利；中歐在混動汽車領域達成諒解，對等互利
|澤連斯基批SpaceX星盾遭美方限速，致烏平民死亡，感到被特朗普背叛；澤連斯基稱烏克蘭將恢復打擊俄羅斯煉油廠
|高市早苗政府首有閣員下台，日農相被指涉賄選辭職
|馬斯克稱過去一年經歷六次「AI思覺失調」，驚嘆AI竟能理解美感
|IMF預計亞洲經濟增長放緩，AI熱潮帶來支撐但也蘊含風險
|美媒指瑞銀制訂遷出瑞士備用方案，以應對政府擬提高銀行資本要求
|英國8月GDP意外增長0.1%，財相：英在歐洲、中東衝突陰霾下展現韌性
|韓國KOSDAQ指數暴跌8%，觸發熔斷機制，暫停交易20分鐘
|日經指數挫逾4.8%，跌穿65000點，AI、半導體相關日股遭拋售；日圓一度觸及本月低點，日財相表示必要時準備再次在外匯市場行動
|預期聯儲局10月按兵不動，著名經濟學家：12月恐加息50個基點；股市拋售引發避險資產需求，美債孳息率稍跌；通脹吞噬薪酬漲幅，特朗普第二任期內，美民眾平均實質薪酬零增長
|蘋果收盤市值首達5萬億美元，繼英偉達後全球第二家
|Anthropic舉行上市前投資者日，披露第三季營收達168億美元，按季增45%
|Netflix將裁員約1000人，佔員工總數6%
|黃仁勳稱客戶如不安全開發AI軟件，英偉達會停供晶片
(zz)
|「粵艇南下」明日首航，海事處表示5艘內地遊艇申請來港已獲批
|孫東稱香港人工智能研發院今年投入運作，政府會向「人工智能資助計劃」額外注資10億元
|選委會界別分組一般選舉再接28份提名表格，恒地李家誠、長實趙國雄爭連任地建界選委
|金管局公布「ART」框架，推動銀行業負責任地應用人工智能；銀公歡迎金管局發布負責任應用人工智能「ART」框架
|旅發局表示9月訪港旅客按年升22%至約403萬人次，內地旅客升近三成
|大型體育活動事務委員會向三項活動頒授「M」品牌認可
|消委會指AI客服助提升效率，倡業界在消費者需要時轉至真人客服
|盧寵茂明赴北京出席世界傳統醫藥大會，將向官員介紹香港醫療衞生政策發展
|積金評級指第三季強積金錄90.2億淨流入，香港及中國股票淨流出80.4億元
|中原指第三季工商舖整體買賣按年升逾26%，料第四季按季大致持平
|發展局目標今年第四季起分享定罪資料及推出強化版「招標妥」；發展局本季度推石門住宅用地料涉960伙，第三季共提供3845個單位；甯漢豪稱瑪麗醫院升降機事故報告本月中呈交特首，安達臣首置盤超時或需補地價
|華僑銀行香港指東盟已成為企業拓展海外重要增長引擎，香港持續為企業創造更多跨境發展機遇
|蘭桂坊周六起舉行萬聖節慶祝活動，料人流按年增長一至兩成
|星展料中國創新藥行業銷售加速，惟第四季或短期調整；料藥企對外授權交易趨勢持續，行業首選百濟神州
|瑞銀李荷清料香港銀行業於2026至2027年恢復收入正增長
|政府推沙田小瀝源學生宿舍用地涉600個宿位，正改劃粉嶺片區地皮用途
|本港8月商品整體出口量按年升28.6%，進口量升34.6%
|市建局土瓜灣道/榮光街項目招標，11月11日截標