16/10/2026 08:15
恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數262697張增3055張
《經濟通通訊社16日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為262697張，較前增3055張；若計入其他月份的未平倉合約，總數319105張，增3217張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|15/10(四)
|262697
|3055
|319105
|3217
|14/10(三)
|259642
|-1288
|315888
|-1012
|13/10(二)
|260930
|2315
|316900
|2836
|12/10(一)
|258615
|-14263
|314064
|-13377
|09/10(五)
|272878
|6077
|327441
|6597
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|15/10(四)
|104086
|8382
|151299
|8453
|14/10(三)
|95704
|-1631
|142846
|-1589
|13/10(二)
|97335
|408
|144435
|392
|12/10(一)
|96927
|1051
|144043
|1984
|09/10(五)
|95876
|-5080
|142059
|-4625
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數