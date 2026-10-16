16/10/2026 16:57

《外圍焦點》歐元區公布CPI，美國公布進出口物價等數據

《經濟通通訊社16日專訊》美股昨日反彈，市場資金有由高估值科技股轉向其他板塊的跡象，人工智能相關股份仍然受壓，反映投資者對AI基建投資回報、企業融資成本及行業估值的憂慮未除。道指收市升556.21點或1.08%，報52177.69點；標指升25.12點或0.33%，報7744.06點；納指升20.16點或0.08%，報26713.03點。港股方面，恒生指數收市報24186，升124點或0.5%，成交1782億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今日5:00pm，歐元區公布8月貿易收支；9月消費者物價指數月率升幅料由0.4%擴大至0.6%，年率升幅料由3.2%擴大至3.7%。今晚8:30pm，美國公布9月出口物價，月率升幅料由0.6%擴大至0.9%，年率升幅料由8.6%擴大至9.6%；9月進口物價月率升幅料由0.7%擴大至1%，年率升幅料由7%擴大至8.2%。9:15pm，美國公布9月產能利用率，料由76.3%升上76.5%；9月工業生產月率料由持平升上0.4%。明日4:00am，美國公布8月長期資本流動。(wa)