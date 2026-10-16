16/10/2026 19:20
《日入而息》新世界傳與銀行磋商延長880億貸款兩年，港交所目標於2028年下半年過渡至T+1結算
|港交所(00388)目標於2028年下半年過渡至T+1結算
|新世界(00017)據報與部分銀行磋商延長880億元貸款兩年
|「粵艇南下」今日首航獲5艇抵港，黃偉綸：本港積極打造亞洲遊艇樞紐；「粵艇南下」今日首航，簡化手續促大灣區海上「雙向奔赴」，業界倡完善補給配套引導高端消費
|香港首辦APEC財長會議，學者指展現國際金融中心優勢，粵港澳大灣區及一體化進程受關注；證券及期貨專業總會指香港首辦APEC財長會議充分體現國際社會對香港金融實力高度信任；梁熙稱APEC財長會議設宴展示本港中西文化交匯，料帶動高端消費
|中原CCL按周跌0.71%至160.05點創逾兩個月低位，新盤及加息令二手成交受壓
|商務部、科技部擬禁止、限制出口人工智能、生物醫藥、光伏三個領域40項技術；中國商務部擬禁出口AI驅動惡意代碼生成與變異技術，確保AI處於人類控制之下
|《求是》刊習近平中紀委全會講話：加大跨境腐敗治理和追逃追贓力度
|中國外交部表示望歐方相向而行，避免出台保護主義和歧視性政策措施；藍佛安與歐盟經濟委員、歐央行行長等會談稱願就加強宏觀政策協調等開展溝通；彭博指歐盟與中國就「有序再平衡」設立高級別工作組
|恒指升124點收報24186北水四日流出，科網反彈中字頭下跌，AI泡沫論再起全周僵持兩萬四
|滬綜指收升0.24%，本周挫2.56%，連續四周下跌
|歐元最新報1.1254/56，日圓最新報157.93/94
|維立志博(09887)治療結直腸癌IB/II期臨床試驗首例患者入組
|周生生(00116)第三季銷售增3%，港澳同店銷售增7%
|翠華(01314)旗下Omakase品牌「千羽堂」登陸中環
|巨星傳奇(06683)夥宇樹科技打造機器人舞台劇亮相烏鎮戲劇節
|西銳(02507)擴充營運能力，於杜魯斯啟用6萬平方呎倉儲中心
|雲迹科技(02670)兩高層自願延長禁售期至明年10月；首九月日均在線機械人數量按年增最多25%，HDOS客戶總數飆2.3倍
|阿里雲因產品策略調整，虛擬數字人啟動退市
|快手(01024)可靈新一代視頻生成模型Kling 4.0上線，單次可生成最長30秒視頻
|「中銀醫e暢」首發上線，中銀集團保險落地平台首筆跨境商保直付業務
|信銀國際推出稅貸優惠，實際年利率低至1.38%
|滙豐私銀與麻省理工學院史隆管理學院合辦培育計劃，針對超高淨值客戶家族成員開辦環球教育課程
|螞蟻國際完成認購華夏人民幣數字貨幣基金(03461)，並將其納入財資配置
|康諾亞(02162)前三季產品收入按年增227%，司普奇拜單抗新適應症上市申請獲批
|九建(00034)「33 清水灣」開標沽售8伙，單日套現逾1.1億元
|富力地產(02777)9月總銷售收入約8.55億人民幣
|大眾公用(01635)作出對外投資進展公告
|招商局港口(00144)公開掛牌出售青島港董家口礦石碼頭25%股權
|友芝友生物(02496)宣布旗下藥物完成首例患者給藥
|新華保險(01336)公布董事名單與其角色和職能；宣布黃耿董事任職資格獲核准
|悅達國際控股(00629)披露反向保理協議
|華電國際(01071)首三季發電量按年跌13%，平均上網電價升約1.86%
|康方生物(09926)完成配售2000萬股
|華虹宏力(01347)委任陳一敏為非執行董事
|工信部指新型電池產業不能盲目「大幹快上」，應避免供需矛盾
|商務部指進博會籌備基本就緒，4142家境外企業參展
|亞洲首條波音777-200LR客改貨生產線青島投產
|深圳11月起全市全天禁汽車響按，違者罰款300元起
|發改委等多部門推動普惠養老服務提質擴面，完善價格機制
|發改委等六部門啟動城鎮供熱「溫暖工程」三年行動；國家發改委促山西煤礦加快復工復產，保障冬季供煤
|商務部、科技部擬禁止、限制出口人工智能、生物醫藥、光伏三個領域40項技術；中國商務部擬禁出口AI驅動惡意代碼生成與變異技術，確保AI處於人類控制之下
|財政部今發行最後一隻超長期特別國債，規模200億元，全年1.3萬億發行收官
|人行600億逆回購利率持平，本周收水260億；潘功勝稱推動人民幣債券成全球廣泛認可使用合格擔保品；人行擬禁債券承銷機構以低價包銷等不正當競爭方式獲取客戶
|《求是》刊習近平中紀委全會講話：加大跨境腐敗治理和追逃追贓力度
|DeepSeek整合多團隊成立「產品部」，崔添翼出任負責人
|DHL集團CEO表示正加大在華投入，願積極助中德、中歐經貿關係穩定健康發展
|特斯拉發布「會飛的超跑」，中國官網開放預訂，意向金33.2萬元
|機構指中國三季度GDP同比增速料擴至4.4%，消費略反彈
|台股收升0.3%，報47111.26點
|王毅晤以色列總統赫爾佐格稱「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題正確途徑
|中國外交部表示望歐方相向而行，避免出台保護主義和歧視性政策措施；藍佛安與歐盟經濟委員、歐央行行長等會談稱願就加強宏觀政策協調等開展溝通；彭博指歐盟與中國就「有序再平衡」設立高級別工作組
|美烏不和浮面，分析指歐洲面臨「特朗普愈來愈偏向普京」的新現實
|特朗普稱不排除中期選舉後對伊朗使用「炸彈之母」
|防長赫格塞斯表示將網上直播死囚槍決，遭特朗普否決
|哈佛捐贈基金規模躍升至創紀錄的680億美元，年度報酬率達27%
|白宮新發言人掀連番爭議，自稱律師被質疑資歷造假，失言稱「中國連像樣的廁所都沒有」
|法新社指法德達成保護歐盟汽車產業協議
|MSCI凍結土耳其部分指數調整，新興市場地位或不保
|印尼恐降級「獨立市場」掀外資撤離擔憂，印尼股市曾暴跌8%觸發熔斷；MSCI擬將印尼由「新興市場」降級為「獨立市場」，印尼或被剔出全球股票指數
|沃什避談聯儲局本月會否加息，分析指不欲發表或被解讀為鷹派的言論；沃什談AI稱最具深遠影響的變革，將為美國經濟帶來巨大效益
|特斯拉發布純電超跑Roadster，運用SpaceX火箭技術，展示飛天落地
|肯德基40年來首換飲品供應商，美國門市明年起棄百事，改用可口可樂飲品
|梁熙稱APEC財長會議設宴展示本港中西文化交匯，料帶動高端消費
|證券及期貨專業總會指香港首辦APEC財長會議充分體現國際社會對香港金融實力高度信任
|香港首辦APEC財長會議，學者指展現國際金融中心優勢，粵港澳大灣區及一體化進程受關注
(zz)
|財政部10月23日在港發行今年第五期人民幣國債，規模155億
|南商參加金管局金融+人工智能論壇，展示「智能定期存款」概念驗證項目；興業銀行香港分行完成香港金管局第二期生成式人工智能沙盒測試
|團結香港基金指金管局「ART」框架訂立清晰方向，有助銀行業加快AI創新；政府應加強與各界溝通，避免宿舍配套影響大學城發展
|GUM指9月底強積金市場總資產跌1.3%，美股基金連續6個月獲成員增持
|房委會高度關注兩租置屋邨升降機工程失誤，嚴肅追究承辦商責任
|本港今增一宗猴痘外地輸入個案，10月首半月確診數字大幅回落逾六成
|「粵艇南下」今日首航獲5艇抵港，黃偉綸：本港積極打造亞洲遊艇樞紐；「粵艇南下」今日首航，簡化手續促大灣區海上「雙向奔赴」，業界倡完善補給配套引導高端消費
|重陽節假期將至，皇崗口岸明起實施特別交通安排，運輸署全面加密公共交通班次
|廉署起訴科技服務供應商及空殼公司負責人等五人，涉藉傀儡公司詐騙「科技券」160萬資助
|發展旅遊熱點工作組推第四季新項目，涵蓋車廠鐵路展、微型藝術及元朗深度遊
|統計處公布第四季業務展望，企業看好前景比率轉正，為十季度以來首次
|世邦魏理仕指石門住宅地配套成熟發展規模適中，加息環境下仍可吸引發展商競投
|百家塔政策研究所指距離非港人消費最主要考慮，「購物天堂」應轉型「體驗樂園」
|中原CCL按周跌0.71%至160.05點創逾兩個月低位，新盤及加息令二手成交受壓