20/10/2026 08:15
恒指期貨現貨月份未平倉合約總數126302張，減17382張
《經濟通通訊社20日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(16日)共為126302張，較前減17382張；若計入其他月份的未平倉合約，總數146679張，減17260張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/10(五)
|126302
|-17382
|146679
|-17260
|15/10(四)
|143684
|965
|163939
|1085
|14/10(三)
|142719
|2382
|162854
|2570
|13/10(二)
|140337
|2236
|160284
|2466
|12/10(一)
|138101
|-11140
|157818
|-11175
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/10(五)
|36957
|-4782
|51416
|-4207
|15/10(四)
|41739
|-603
|55623
|-428
|14/10(三)
|42342
|-1219
|56051
|-1063
|13/10(二)
|43561
|-2318
|57114
|-2132
|12/10(一)
|45879
|1128
|59246
|1142
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數