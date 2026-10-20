20/10/2026 19:27

《再戰明天》日本公布進出口數據，英國公布CPI

《經濟通通訊社20日專訊》日本公布進出口數據，及英國公布CPI，料為周三（21日）市場焦點。



各國沒重要經濟活動。數據方面，周三（21日）7:50am（本港時間．下同），日本公布9月出口，年率升幅料由19.3%擴大至21.3%；9月進口年率升幅料由28%收窄至20.4%；9月貿易收支料由負11119億日圓收窄至負2104億日圓。2:00pm，英國公布9月消費者物價指數，月率升幅料由0.5%收窄至0.3%，年率升幅料由3.1%擴大至3.4%；9月核心消費者物價指數年率升幅料由2.6%擴大至2.8%。4:30pm，英國公布8月房價指數。



在本港，明日公布業績的公司有:中國建築國際(03311)等。



此外，明日勝宏科技(02476)將有基石投資者持股解禁。



另外，南韓央行周四（22日）公布議息結果。(wa)