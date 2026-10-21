21/10/2026 08:15
恒指期貨現貨月份未平倉合約總數138952張，增12650張
《經濟通通訊社21日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為138952張，較前增12650張；若計入其他月份的未平倉合約，總數159692張，增13013張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/10(二)
|138952
|12650
|159692
|13013
|16/10(五)
|126302
|-17382
|146679
|-17260
|15/10(四)
|143684
|965
|163939
|1085
|14/10(三)
|142719
|2382
|162854
|2570
|13/10(二)
|140337
|2236
|160284
|2466
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/10(二)
|39651
|2694
|54281
|2865
|16/10(五)
|36957
|-4782
|51416
|-4207
|15/10(四)
|41739
|-603
|55623
|-428
|14/10(三)
|42342
|-1219
|56051
|-1063
|13/10(二)
|43561
|-2318
|57114
|-2132
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數