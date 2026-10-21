21/10/2026 08:15
恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數257539張，增逾萬四張
《經濟通通訊社21日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為257539張，較前增14154張；若計入其他月份的未平倉合約，總數317946張，增15663張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/10(二)
|257539
|14154
|317946
|15663
|16/10(五)
|243385
|-19312
|302283
|-16822
|15/10(四)
|262697
|3055
|319105
|3217
|14/10(三)
|259642
|-1288
|315888
|-1012
|13/10(二)
|260930
|2315
|316900
|2836
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/10(二)
|105665
|10376
|156096
|10761
|16/10(五)
|95289
|-8797
|145335
|-5964
|15/10(四)
|104086
|8382
|151299
|8453
|14/10(三)
|95704
|-1631
|142846
|-1589
|13/10(二)
|97335
|408
|144435
|392
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數