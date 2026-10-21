21/10/2026 08:15
恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數209389張增9253張
《經濟通通訊社21日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為209389張，較前增9253張；若計入其他月份的未平倉合約，總數236218張，增9789張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/10(二)
|209389
|9253
|236218
|9789
|16/10(五)
|200136
|-17846
|226429
|-17679
|15/10(四)
|217982
|9570
|244108
|10408
|14/10(三)
|208412
|2191
|233700
|2509
|13/10(二)
|206221
|2742
|231191
|3159
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/10(二)
|129157
|766
|144919
|1012
|16/10(五)
|128391
|1391
|143907
|1700
|15/10(四)
|127000
|2223
|142207
|3184
|14/10(三)
|124777
|8991
|139023
|9045
|13/10(二)
|115786
|-606
|129978
|-150
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數