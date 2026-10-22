22/10/2026 08:15
恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數266506張增8967張
《經濟通通訊社22日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為266506張，較前增8967張；若計入其他月份的未平倉合約，總數328253張，增10307張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|21/10(三)
|266506
|8967
|328253
|10307
|20/10(二)
|257539
|14154
|317946
|15663
|16/10(五)
|243385
|-19312
|302283
|-16822
|15/10(四)
|262697
|3055
|319105
|3217
|14/10(三)
|259642
|-1288
|315888
|-1012
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|21/10(三)
|112716
|7051
|163158
|7062
|20/10(二)
|105665
|10376
|156096
|10761
|16/10(五)
|95289
|-8797
|145335
|-5964
|15/10(四)
|104086
|8382
|151299
|8453
|14/10(三)
|95704
|-1631
|142846
|-1589
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數