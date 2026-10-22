22/10/2026 08:15
恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數210929張增1540張
《經濟通通訊社22日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為210929張，較前增1540張；若計入其他月份的未平倉合約，總數241865張，增5647張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|21/10(三)
|210929
|1540
|241865
|5647
|20/10(二)
|209389
|9253
|236218
|9789
|16/10(五)
|200136
|-17846
|226429
|-17679
|15/10(四)
|217982
|9570
|244108
|10408
|14/10(三)
|208412
|2191
|233700
|2509
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|21/10(三)
|123643
|-5514
|140897
|-4022
|20/10(二)
|129157
|766
|144919
|1012
|16/10(五)
|128391
|1391
|143907
|1700
|15/10(四)
|127000
|2223
|142207
|3184
|14/10(三)
|124777
|8991
|139023
|9045
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數