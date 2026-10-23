23/10/2026 08:15
恒指期貨現貨月份未平倉合約總數155675張，增10106張
《經濟通通訊社23日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為155675張，較前增10106張；若計入其他月份的未平倉合約，總數182379張，增12899張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/10(四)
|155675
|10106
|182379
|12899
|21/10(三)
|145569
|6617
|169480
|9788
|20/10(二)
|138952
|12650
|159692
|13013
|16/10(五)
|126302
|-17382
|146679
|-17260
|15/10(四)
|143684
|965
|163939
|1085
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/10(四)
|44861
|1579
|60522
|2276
|21/10(三)
|43282
|3631
|58246
|3965
|20/10(二)
|39651
|2694
|54281
|2865
|16/10(五)
|36957
|-4782
|51416
|-4207
|15/10(四)
|41739
|-603
|55623
|-428
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數