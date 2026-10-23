23/10/2026 08:15
恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數290340張增逾二萬三張
《經濟通通訊社23日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為290340張，較前增23834張；若計入其他月份的未平倉合約，總數365710張，增37457張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/10(四)
|290340
|23834
|365710
|37457
|21/10(三)
|266506
|8967
|328253
|10307
|20/10(二)
|257539
|14154
|317946
|15663
|16/10(五)
|243385
|-19312
|302283
|-16822
|15/10(四)
|262697
|3055
|319105
|3217
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/10(四)
|129406
|16690
|190221
|27063
|21/10(三)
|112716
|7051
|163158
|7062
|20/10(二)
|105665
|10376
|156096
|10761
|16/10(五)
|95289
|-8797
|145335
|-5964
|15/10(四)
|104086
|8382
|151299
|8453
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數