23/10/2026 16:45

《外圍焦點》美國公布PMI及密大消費者信心指數

《經濟通通訊社23日專訊》美股三大指數昨日(22日)個別發展，市場憂慮人工智能投資開支持續膨脹，企業回報及融資風險增加，拖累晶片股及大型科技股受壓。道指收市升11.89點或0.02%，報52867.98點；標指跌93.74點或1.21%，報7663.43點；納指跌694點或2.6%，報26008.86點。港股方面，恒生指數收市報23093，升158點或0.7%，成交2498億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:00pm，歐洲央行執委奇波洛內出席一場爐邊談話。



數據方面，今晚9:45pm，美國公布10月製造業採購經理人指數，料由55.9降至55.5；10月綜合採購經理人指數料由58.4降至57.6；10月服務業採購經理人指數料由58.8降至58。10:00pm，美國公布10月密歇根大學消費者信心指數，料由48.1降至46.3。(wa)