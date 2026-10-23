23/10/2026 19:00
《日入而息》恒指全周累跌1093點，比亞迪擬將雲巴等軌道交通方案引入香港
|券商料滙控第三季列帳基準稅前利潤升約33%，派季息0.1美元
|比亞迪(01211)在港成立智慧交通新公司，計劃將雲巴等軌道交通方案引入香港
|金管局指定12間銀行為離岸人民幣一級流動性提供行，回購協議總額增至220億元
|港交所(00388)推出人工智能及半導體指數，南方基金已獲授權在內地發行追蹤港交所人工智能指數的ETF
|港府與中國商務部簽兩份諒解備忘錄，加強內地與香港在重點經貿領域交流合作
|許正宇稱香港「代幣化」邁向落地實施階段；金融科技周下月初舉行，料吸引超過120個經濟體逾4.5萬人參與
|本港二手樓價指數CCL按周再跌近0.1%，兩周累跌0.8%創逾兩個月低位
|CNBC指部分內地富豪資金避港、星轉泊美國，避CRS資料交換
|中國據報收緊分拆上市審查，最快明年推正式指引
|美擬限制對華生物技術企業投資，中國外交部促美停止干擾企業間正常經貿合作
|SpaceX尋求至少8萬個美國流動通訊基站使用權，打造美國第四間流動通訊營運商
|恒指午後升幅擴後又回落，收升158點報23093，全周埋單瀉逾千點北水八連撤
|滬綜指收升0.89%，本周仍跌0.69%，盤中曾低見3574點
|歐元最新報1.1201/03，日圓最新報156.63/68
|佐丹奴國際(00709)第三季收入8.2億元按年跌8.3%首三季度跌3.3%
|華潤建材科技(01313)第三季盈轉虧3.55億人幣
|中海油服(02883)第三季純利12.2億人幣，按年跌1.7%
|麗珠醫藥(01513)首九月純利跌26.6%至12.9億人幣
|中煤能源(01898)首三季淨利潤127.49億人幣，按年升2.1%
|麗珠醫藥(01513)建議派第三季股息每股1.239元人民幣
|亮晴控股(03774)午後停牌，停牌前報38.7元升近4%破頂
|範式智能(06682)成香港引進辦第七批重點企業
|友邦保險(01299)委任文德華為區域首席執行官
|滙豐推低門檻港元定存優惠3個月及6個月達3.05厘，大新上調6個月至3.3厘；滙豐保險上半年新造業務保費達668億，市場份額達24.3%；券商料滙控第三季列帳基準稅前利潤升約33%，派季息0.1美元；滙豐首枚穩定幣「滙豐RedCoin」今日正式推出
|比亞迪(01211)在港成立智慧交通新公司，計劃將雲巴等軌道交通方案引入香港
|永利澳門(01128)向澳門政府引導基金出資最多約13.65億澳門元
|灣區發展(00737)9月廣深高速公路總計路費收入約2.2億人幣
|中國食品(00506)高層已於公開市場購買100萬股公司股份
|滬港聯合(01001)主席姚祖輝增持約636.5萬股
|世茂服務(00873)附屬與葫蘆島永晟終止合夥，應獲返還逾2.8億元人民幣；合營公司減資，不改變該合營公司股權結構
|金沙中國(01928)VML將出資約23億澳門元參與投資政府引導基金
|交通銀行(03328)潘艷紅任獨立非執行董事任職資格獲得核准
|美高梅中國(02282)參與澳門政府引導基金
|華興資本(01911)管理基金被投企業比路電子在新三板掛牌
|銀河娛樂(00027)參與澳門特區政府引導基金
|澳博(00880)澳娛綜合約9.6億港元認購政府引導基金參與權益
|新濠國際(00200)斥8.03億港元認購一項澳門政府引導基金權益
|北控水務集團(00371)熊斌辭任董事會主席，王亮接任
|兗煤澳大利亞(03668)Gregory James Fletcher明年起辭任聯席副董事長，Peter Smith接任
|英派藥業(07630)在西班牙展示其管線藥物最新臨床數據
|廣匯寶信(01293)公布復牌進度季度更新
|麗珠醫藥(01513)建議於未來3年年度派息率不少於90%，總現金紅利不低於20億元人民幣
|金石控股集團(01943)訂立算力合作框架協議
|海清智元(01392)更換非執行董事及審計委員會成員
|中際旭創(03308)公司目前生產經營一切正常，供應鏈穩定
|中交建(01800)發行人贖回5億美元次級擔保永續證券，並申請撤回證券上市
|港交所(00388)推出人工智能及半導體指數，南方基金已獲授權在內地發行追蹤港交所人工智能指數的ETF
|花旗獲准在中國設立獨資證券公司
|香港寬頻(01310)舉辦iPhone Duo首日取機活動，兼發布升級流動通訊服務品牌
|廣東前三季GDP增4.6%追平全國水平，創五年來同期最快增速
|深圳前三季GDP同比增6%，工業增加值、消費增速加快，固投降幅收窄
|政治局開會審議第七輪巡視情況綜合報告：保持懲治腐敗高壓態勢
|中國據報收緊分拆上市審查，最快明年推正式指引
|商務部表示首三季重點平台智能眼鏡銷售額增1.1倍，外骨骼助力器增近五成
|人行進行2580億隔夜逆回購，全周放水620億；人行表示下周一將開展7000億MLF操作，較本月到期量減少2000億
|西藏那曲7級地震最少16死54傷，習近平要求全力搜救、妥善安置
|富豪汽車三季度中國營收降約五成，CEO稱需憑國產車重返中國市場
|財政部在港增發155億元人民幣國債，四個期限利率介乎1.24%-1.67%
|星巴克中國明示「消費入座」，有客嫌個半鐘被催落單5次「最後幫襯另一間分店」
|京東11.11活動首周服務品類訂單量按年增1.3倍
|官媒表示深市AI龍頭股未現連鎖強平現象，網傳消息不實
|中證監表示對私募投資母基金豁免計入一層投資層級；中證監核准設立花旗證券（中國）有限公司
|財政部表示做好政策儲備，推動財政金融聯動常態長效；抓緊做好提前下達明年部分新增地方政府債務工作；居民購房貸款貼息政策落地平穩、成效初顯
|內地首三季財收同比增5.1%、支出增1%，證券交易印花稅收入增逾65%
|PHP爆漏洞多國網站緊急下線，黑客嘗試攻擊達數百萬次
|普京稱俄美就重啟俄美烏三方會談達成一致，會談目標非只為短暫停火
|特朗普簽署降低住屋成本行政令，迎合選民要求吸選票
|馬斯克為助共和黨，捐款總額已超4.45億美元
|法國料周六再有示威，禁止非工會組織示威，羅浮宮、奧賽博物館等閉館
|德國總統施泰因邁爾10月27-31日訪華，將與習近平會談
|美擬限制對華生物技術企業投資，中國外交部促美停止干擾企業間正常經貿合作
|美部分高校終止與華科研機構合作，中國商務部表示反對科研交流合作政治化
|SpaceX尋求至少8萬個美國流動通訊基站使用權，打造美國第四間流動通訊營運商
|法債市再遭衝擊，與德債息差擴大至2011年歐債危機以來最高
|瑞銀資產管理看好10年期美債孳息率，預料未來一年內走低
|美國退休金巨企減少對大型科技公司投資，降投資風險
|金價一度跌穿每盎司4000美元，分析指科技股、AI股急跌，加劇貴金屬遭拋售
|韓股上演大逆轉，盤中跌超4%，抄底資金湧入後反彈，收市微升
|蘋果首款折疊屏iPhone Duo今起內地發售，部分款式溢價1500-2500元
|DWS料美儲局本月維持利率不變，同時保持鷹派傾向
|AI融資狂熱，分析指「AI泡沫」若破裂美股恐蒸發20萬億美元，投資者應分散投資
|OpenAI融資磋商進入尾聲，估值目標據悉下調至1.25萬億美元
|投資者伯里看淡AI投資熱潮，黑石總裁：不認為有「AI泡沫」，需求呈拋物線式增長
|玉淵譚天：DeepSeek及MiniMax已完成開源和海外授權使用
|美媒表示美多家銀行發現AI智能體擅入客戶賬戶，摩通、美銀等收緊限制
|聯想系據報入局DeepSeek新一輪融資
|國務院表示加快開發AI領域新職業，減緩AI應用就業替代影響
|市場認為蘋果股價與晶片股走勢反向而行，分析指屬對沖AI概念股理想選擇
(zz)
|立法會強烈譴責英國「香港半年報告」，秘書處發表聲明全力支持特區政府反駁
|許正宇稱香港「代幣化」邁向落地實施階段
|警隊為殉職警員朱振國舉行最高榮譽喪禮，靈柩安葬浩園
|財庫局表示黃金精煉商落戶，香港「黃金大計」再添動力
|鄧炳強稱新皇崗口岸平日使用人次約8.3萬，運作仍有改善空間
|3SUPREME舉行iPhone Duo開售派對，推低至0機價出機優惠
|CNBC指部分內地富豪資金避港、星轉泊美國，避CRS資料交換
|金融科技周下月初舉行，料吸引超過120個經濟體逾4.5萬人參與
|字節海外短劇平台PineDrama據報由TikTok獨立團隊運營，在美國和巴西增長最快
|小馬智行與inDrive及英偉達合作，擬於哈薩克試點Robotaxi
|強生獲引進重點企業辦公室選為重點企業
|金管局指定12間銀行為離岸人民幣一級流動性提供行，回購協議總額增至220億元
|投資推廣署今年首九月協助約550家海內外企業來港開業或展業
|滴滴推多項措施支持司機適應網約車新規，聯同八間培訓機構提供課程優惠
|屈臣氏投放逾千萬元升級14間社區藥房，增聘接近四成藥劑團隊人手
|旺角逸里1號下周開價，最快11月初推出
|本港二手樓價指數CCL按周再跌近0.1%，兩周累跌0.8%創逾兩個月低位