26/10/2026 08:15
恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數275222張，減逾萬五張
《經濟通通訊社26日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(23日)共為275222張，較前減15118張；若計入其他月份的未平倉合約，總數362443張，減3267張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/10(五)
|275222
|-15118
|362443
|-3267
|22/10(四)
|290340
|23834
|365710
|37457
|21/10(三)
|266506
|8967
|328253
|10307
|20/10(二)
|257539
|14154
|317946
|15663
|16/10(五)
|243385
|-19312
|302283
|-16822
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/10(五)
|121631
|-7775
|190904
|683
|22/10(四)
|129406
|16690
|190221
|27063
|21/10(三)
|112716
|7051
|163158
|7062
|20/10(二)
|105665
|10376
|156096
|10761
|16/10(五)
|95289
|-8797
|145335
|-5964
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數