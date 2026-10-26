26/10/2026 19:16

《再戰明天》美儲局一連兩日議息，滙控萬洲公布業績

《經濟通通訊社26日專訊》美儲局一連兩日議息，及滙控萬洲公布業績，料為周二（27日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩天的利率會議（至28日）。



*美國公布耐用品訂單及新屋銷售*



數據方面，周二5:00pm（本港時間．下同），歐元區公布9月貨幣供應M3，年率升幅料由3.5%收窄至3.4%。8:30pm，美國公布9月耐用品訂單，料由下滑0.1%改善至升1.9%。10:00pm，美國公布9月新屋銷售，料由68.4萬降至65萬，月率料由6.4%逆轉至下滑4.8%。



在本港，明日公布業績的公司有:滙豐控股(00005)、粵海投資(00270)、萬洲國際(00288)等。



另外，新西蘭及加拿大央行周三（28日）公布議息結果。美國聯儲局周四（29日）凌晨公布議息結果，歐洲央行同日晚上公布議息結果。日本央行周五（30日）公布議息結果。(wa)