26/10/2026 19:13
《日入而息》恒生投資管理傳併入滙豐資產管理業務，藥明康德首三季多賺62%並上調全年指引
|據報恒生投資管理部門擬併入滙豐資產管理業務
|國際金融領袖投資峰會下周舉行，雲集280位金融領袖，滙控大摩高盛等CEO將出席
|藥明康德(02359)首三季賺約191.61億元人民幣，按年升62.4%，上調全年業績指引
|中興通訊(00763)第三季純利按年升逾3.9倍至逾13億人幣
|港燈(02638)11月淨電費按月減2.2%，燃料調整費下調4.2仙至每度電55.1仙
|中電(00002)11月燃料調整費上調1.2仙至每度電47.4仙
|據報美團(03690)計劃發行離岸人民幣債券籌等值約10億美元
|按證公司上半年綜合除稅後溢利30億元，按年升逾55倍
|證監會首次批准向公眾發售的代幣化基金進行二級市場交易
|觀塘安達臣道首置盤缺鋼筋，原承建商卓越天工指控紮鐵分判商違約，入稟索償逾2.9億
|中共二十屆五中全會今日起至29日在北京召開
|進入超級議息周，美日歐三央行料不加息，分析指保持鷹派為12月加息留空間；盧拉意外勝選增避險需求，星展策略師分析10年期美債息率或降至4.8%；瑞士嘉盛指歐美央行毋須急於十月加息，料聯儲局最快12月加息25個點子
|日本前首相福田康夫逝世，任內致力改善中日關係
|恒指全日收升118點報23211，北水連續9日淨流出，油股領漲金礦股逆市跌
|國家隊撐市，滬綜指收升0.19%向上逼近3700，油股強勢
|歐元最新報1.1204/06，日圓最新報157.32/36
|李寧(02331)第三季李寧銷售點零售流水按年下降低單位數；下月5日考慮宣派特別股息
|中興通訊(00763)第三季純利按年升逾3.9倍至逾13億人幣
|諾誠健華(09969)第三季轉賺4.1億元人民幣
|紛美包裝(00468)首三季純利跌81.5%至1422.3萬人幣
|濱海投資(02886)今年前三季度管道燃氣銷量按年增長約4%
|藥明康德(02359)首三季賺約191.61億元人民幣，按年升62.4%，上調全年業績指引
|粵海置地(00124)首9個月虧轉盈，錄純利2.58億元
|中集安瑞科(03899)第三季純利升47.1%至3億人幣
|英恒科技(01760)首9個月總收入55.7億人民幣，按年增約21.4%
|H&H國際(01112)首三季總收入按年升24.5%
|石四藥集團(02005)首9個月股東應佔溢利約4.6億元，按年增15.5%
|融太集團(01172)附屬1750萬元人民幣出售四川商業物業
|醫渡科技(02158)聯屬公司中標重慶醫科大學第一附屬醫院新一代大數據平台項目
|康寧傑瑞(09966)與石藥附屬合作開發安尼妥單抗OS分析以口頭報告形式呈列
|迅銷(06288)將於下月5日考慮宣派末期股息
|寶發控股(08532)中途停牌，停牌前報0.044元跌逾6%
|中電源動支持香港加拿大國際學校及冠忠巴士推動校巴電動化
|歌禮製藥(01672)ASC39口服減肥藥已向美國FDA遞新藥臨床試驗申請，料第四季開展I期試驗
|滙豐推出AI數碼方案HSBCnio，為企業及機構客戶簡化交易銀行服務
|中銀人壽上半年新造業務價值按年升56%，新造標準保費按年增長27%
|Sunlife永明上半年新造業務年度化標準保費按年升44%
|安本投資與保誠香港合作推出多元化收益基金
|華夏基金香港夥獵豹交易推出數字公募基金全天候二級市場交易服務
|據報美團(03690)計劃發行離岸人民幣債券籌等值約10億美元
|海倫司(09869)董事會批准宣派及派付特別息每股0.04743元人幣
|寶新置地(00299)審閱是否覆核除牌決定，續停牌
|生力啤(00236)凱顧思辭任副主席，Frederick Gerard S. Martelino接任
|證監會指新吉奧房車(00805)股權高度集中
|和黃醫藥(00013)宣布SANOVO中國III期研究的積極結果
|樂普生物(02157)在一大會上報告3藥物臨床試驗結果
|小鵬集團(09868)Robotaxi獲批廣州L4級示範營運
|潤地(01109)中環服務式住宅ONE CHANCERY出租率近八成
|港燈(02638)11月淨電費按月減2.2%，燃料調整費下調4.2仙至每度電55.1仙
|丹諾醫藥(06872)將斥不超過5000萬元人民幣回購H股
|太平洋航運(02343)集團執行董事Kristian Helt將於11月21日起卸任
|中國農產品交易(00149)根據10億元中期票據計劃發行票據
|易生活控股(00223)完成配售約2.78億新股份
|恒瑞醫藥(01276)三款藥物獲批進行臨床試驗
|中共二十屆五中全會今日起至29日在北京召開
|內地研究統籌人口與經濟社會發展工作，要加快建設生育友好型社會
|中科宇航力箭二號遙二運載火箭已運至發射區，近期擇機發射
|乘聯分會崔東樹料明年國內車市零售增2%，車市探底回暖
|深圳與算力建設相關行業今年中長期貸款增量超千億元
|廣州前三季GDP同比增長5.7%，新能源汽車產量增54.6%
|人行7天期逆回購560億，隔夜逆回購3980億，放水1160億，另開展7000億MLF；人行設立債市非銀大額贖回互換便利
|銅業大亨何金碧據報被判無期徒刑，因邁科集團涉詐騙行賄等罪行
|車輛上路傳將強制安裝C-V2X，知情人士：已啟動強標制定工作
|月之暗面發布Kimi K3.1 Pro模型，標準版輸入價格下降35%
|奧迪中國四環標和字母標正式分家：一汽強化四環，上汽聚焦AUDI
|印度稱中國軍隊擾亂邊境和平，京：正常的巡邏管控活動
|澤連斯基稱美俄烏11月重啟三方會談，領土議題是烏方紅線，只能領導人層級討論
|沙特明年下半年起於新加坡儲存原油，應對中東供應中斷風險
|日本前首相福田康夫逝世，任內致力改善中日關係
|AI交易擔憂加劇，高盛將韓國KOSPI股指12個月目標位下調25%
|進入超級議息周，美日歐三央行料不加息，分析指保持鷹派為12月加息留空間；盧拉意外勝選增避險需求，星展策略師分析10年期美債息率或降至4.8%；瑞士嘉盛指歐美央行毋須急於十月加息，料聯儲局最快12月加息25個點子
|盧拉爆冷連任總統，分析指巴西股市周一勢暴瀉，巴西雷亞爾恐大跌多達10%
|穆迪維持法國主權信用評級Aa3不變，法國10年期國債期貨價格上漲
|高盛策略師指日圓成為應對AI市場衝擊的有效對沖工具
|馬斯克稱SpaceX完成400億美元債務融資，新型雲服務商將經歷大規模淘汰整合
|Anthropic指Claude未經授權繞過付費牆，取得美國選民統計數據
(zz)
|陳國基稱各項人才計劃收到約69萬宗申請，32萬名人才已抵港
|證監會首次批准向公眾發售的代幣化基金進行二級市場交易
|積金局表示首階段強積金「全自由行」12月實施，涵蓋約100萬名僱員；GUM指10月強積金人均暫蝕5219元，年初至今人均賺逾1.5萬
|香港故宮館與荷蘭國家博物館結盟，2027年首合辦展覽，維梅爾名畫《情書》將首度來港
|石鼓洲旁人工島三級火1人不適逾900人疏散，近四時受到包圍
|華富邨重建第一期預計提早6年於2034年下半年入伙，擬建3座住宅提供約1760個單位
|紅磡站周邊海濱擬建兩幢新地標可享維港景，原有四幢住宅方案取消
|仲量聯行指甲廈空置率連續5個月下降，兼創近3年半新低
|香港置業料10月一手成交達2000宗，全年樓價雙位數升幅
|將軍澳海瑅灣周末連沽6伙，套現逾4904萬元
|經絡指9月MMI報3.18厘按月升6點子，料更多客戶選用定息按揭或先P後H計劃
|西沙SIERRA SEA第2C(2)期153伙即日沽清，年半內套現逾220億
|ACCA報告指亞太地區會計師信心回落，近半受訪會計師預期利率上升
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