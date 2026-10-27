27/10/2026 08:15
恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數242573張減逾三萬二張
《經濟通通訊社27日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為242573張，較前減32649張；若計入其他月份的未平倉合約，總數383817張，增21374張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/10(一)
|242573
|-32649
|383817
|21374
|23/10(五)
|275222
|-15118
|362443
|-3267
|22/10(四)
|290340
|23834
|365710
|37457
|21/10(三)
|266506
|8967
|328253
|10307
|20/10(二)
|257539
|14154
|317946
|15663
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/10(一)
|78883
|-42748
|176389
|-14515
|23/10(五)
|121631
|-7775
|190904
|683
|22/10(四)
|129406
|16690
|190221
|27063
|21/10(三)
|112716
|7051
|163158
|7062
|20/10(二)
|105665
|10376
|156096
|10761
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數