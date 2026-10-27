27/10/2026 08:15
恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數186044張減逾二萬二張
《經濟通通訊社27日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為186044張，較前減22762張；若計入其他月份的未平倉合約，總數288492張，增36677張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/10(一)
|186044
|-22762
|288492
|36677
|23/10(五)
|208806
|-28215
|251815
|-20976
|22/10(四)
|237021
|26092
|272791
|30926
|21/10(三)
|210929
|1540
|241865
|5647
|20/10(二)
|209389
|9253
|236218
|9789
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/10(一)
|99303
|-28914
|158172
|7504
|23/10(五)
|128217
|5520
|150668
|10684
|22/10(四)
|122697
|-946
|139984
|-913
|21/10(三)
|123643
|-5514
|140897
|-4022
|20/10(二)
|129157
|766
|144919
|1012
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數