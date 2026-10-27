27/10/2026 19:03
《日入而息》滙控上季稅前多賺32%略遜預期兼啟動10億美元回購，泡泡瑪特上季整體收益最多五成
|滙控(00005)第三季列帳基準稅前盈利升32%，息10美仙；首九月列帳基準稅前盈利按年升26%；預計今年銀行業務淨利息收益最少達460億美元；第三季收入按年增5%，預期信貸損失減至8.32億美元；滙控香港業務第三季除稅前利潤按年升8.2%，首三季升12%；2026、2027及2028年股息派付比率目標基準維持在50%；有信心2026、27及28年平均有形股本回報率達17%，擬展開最多達10億美元股份回購；通過私有化恒生，料兩品牌2028年底前實現約5億美元年化除稅前收入及成本協同效益；滙控稱本港CRE投資組合表現已顯著改善，僅估值反映滯後；滙控績後股價下挫，郭珮瑛指高息環境下市場預期上調淨利息收益指引；郭珮瑛指英國財管業務最近增聘千個初級職位，拒評裁減財務顧問傳聞；恒生投資傳併入滙豐資管，滙控郭珮瑛稱目標打造具規模領先資產管理業務
|泡泡瑪特(09992)第三季度整體收益按年跌45%至50%
|恒瑞醫藥(01276)第三季純利升89%至24.6億元人民幣
|萬洲國際(00288)首三季生物公允價值調整前純利跌12.9%
|香港寬頻(01310)截至8月底12個月純利升53%至3.2億元，不派息
|東山精密(02384)暗盤潛水近6%，每手蝕480元
|港產穩定幣公司RedotPay傳年底前在美國秘密提交上市申請，估值最高50億美元
|信義玻璃(00868)旗下汽車玻璃業務傳明年在港上市，集資最多54.6億元
|信置(00083)北都為香港新發展黃金期，會善用資金持續投地
|阿里(09988)獲美國法院發出初步禁令，暫時阻止五角大樓涉華黑名單游說限制
|麥巴比遭多個品牌解約，中國外交部表示傷害中國人民感情的言行會遭抵制；法國球星麥巴比發表涉華不當言論，蒙牛(02319)、東鵬(09980)、妙可藍多等終止合作
|Anthropic招股書逾90頁詳列AI風險，承認難確保防護措施有效；博通與美銀、黑石等達成630億美元融資交易，向Anthropic供應晶片
|蘋果承認部分iPhone Duo有內屏故障問題，籲受影響用戶聯絡換機；蘋果官方回應iPhone Duo屏幕故障，知情人士稱未曾下調質檢標準
|恒指全日跌170點收報23041，滙控績後挫逾半成，內銀逆市漲建行破頂
|滬綜指縮量下調1.33%，半導體領跌大市
|歐元最新報1.1141/46，日圓最新報157.73/77
|滙控(00005)第三季列帳基準稅前盈利升32%，息10美仙；首九月列帳基準稅前盈利按年升26%；預計今年銀行業務淨利息收益最少達460億美元；第三季收入按年增5%，預期信貸損失減至8.32億美元；滙控香港業務第三季除稅前利潤按年升8.2%，首三季升12%；2026、2027及2028年股息派付比率目標基準維持在50%；有信心2026、27及28年平均有形股本回報率達17%，擬展開最多達10億美元股份回購；通過私有化恒生，料兩品牌2028年底前實現約5億美元年化除稅前收入及成本協同效益；恒生投資傳併入滙豐資管，滙豐推動團隊協作以釋放未來增長潛力
|香港寬頻(01310)截至8月底12個月純利升53%至3.2億元，不派息
|萬洲國際(00288)首三季生物公允價值調整前純利跌12.9%
|亞洲水泥(中國)(00743)首三季盈轉虧3億人幣
|泡泡瑪特(09992)第三季度整體收益按年跌45%至50%
|恒瑞醫藥(01276)第三季純利升89%至24.6億元人民幣
|中國交通建設(01800)首三季度新簽合同額按年跌12.6%，完成年度目標61%
|港產穩定幣公司RedotPay傳年底前在美國秘密提交上市申請，估值最高50億美元
|信義玻璃(00868)旗下汽車玻璃業務傳明年在港上市，集資最多54.6億元
|東山精密(02384)暗盤報81.8元，低招股價近6%
|建行亞洲與東華三院及香港品質保證局簽署合作備忘錄，深化三方跨界戰略合作
|信置(00083)北都為香港新發展黃金期，會善用資金持續投地
|法拉帝(09638)今年9個月的新訂單量為6.649億歐元，按年跌13.8%
|樂普生物(02157)董事長於場內增持105萬股，每股3.55港元
|呷哺呷哺(00520)旗下湊湊香港輸入外勞違規，被行政制裁
|麗珠醫藥(01513)「完帶湯顆粒」獲發藥品註冊證書
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|麗珠醫藥(01513)重組人源化抗FXI雙特異性抗體注射液獲批臨床試驗
|明發集團(00846)首9個月銷售總額約14.3億人民幣，按年減少約25.9%
|大唐發電(00991)首三季累計完成上網電量按年升1.2%
|小米(01810)武漢首推員工商品房，能否吸引人才專家有保留
|阿里(09988)獲美國法院發出初步禁令，暫時阻止五角大樓涉華黑名單游說限制
|六福集團(00590)台北微風廣場「六福珠寶」店舖於本24日開業
|廣電總局指有線電視開機即直播，不得播放開機廣告
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|9月工業企業利潤同比增速擴至14.4%，創三個月高；9月工業企業利潤增速創三個月高，統計局表示下階段加力擴大內需
|人行7天期逆回購4120億，隔夜逆回購10000億，共放水10140億
|中證監原黨委委員王會民受賄逾4.36億，一審被判死緩
|機構指蘋果iPhone 18 Pro系列中國銷量增29%，創最強增長紀錄
|台股收升0.12%，台積電據報擬將先進封裝價格最高上調20%
|歐盟據報擬對中國實施更多進口限制，涉化工、家具和機械行業；歐盟據報擬減少對華進口，中國外交部籲尊重市場原則與公平競爭
|麥巴比遭多個品牌解約，中國外交部表示傷害中國人民感情的言行會遭抵制；法國球星麥巴比發表涉華不當言論，蒙牛(02319)、東鵬(09980)、妙可藍多等終止合作
|CNN指特朗普或中期選舉後下攻擊命令，美軍96小時內可大規模攻伊
|弗拉維奧．博索納羅敗選，被禁離開巴西、須交護照，放棄尋求選舉無效
|特朗普治下汽油柴油平均價超拜登時期，分析指共和黨面臨壓力
|日本GMO集團遭黑客勒索5000萬美元，日財相表丕嚴正應對
|貝安德冀有生之年看到英國重返歐盟，重申不在本議會任期內提出
|韓KOSPI股指升逾4.4%，交易所啟動SIDECAR機制，暫停程式化買盤
|日本央行9月消費者物價核心指標升至3.2%，三年來高位；普徠仕料日本央行本周按兵不動，惟加快加息風險猶存
|盧拉爆冷連任，巴西股匯震盪，股市曾暴跌逾17%，雷亞爾跌近8%
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|城堡證券指市場對AI投入巨大，已到沒有犯錯空間地步
(zz)
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