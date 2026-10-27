滙控(00005)第三季列帳基準稅前盈利升32%，息10美仙；首九月列帳基準稅前盈利按年升26%；預計今年銀行業務淨利息收益最少達460億美元；第三季收入按年增5%，預期信貸損失減至8.32億美元；滙控香港業務第三季除稅前利潤按年升8.2%，首三季升12%；2026、2027及2028年股息派付比率目標基準維持在50%；有信心2026、27及28年平均有形股本回報率達17%，擬展開最多達10億美元股份回購；通過私有化恒生，料兩品牌2028年底前實現約5億美元年化除稅前收入及成本協同效益；滙控稱本港CRE投資組合表現已顯著改善，僅估值反映滯後；滙控績後股價下挫，郭珮瑛指高息環境下市場預期上調淨利息收益指引；郭珮瑛指英國財管業務最近增聘千個初級職位，拒評裁減財務顧問傳聞；恒生投資傳併入滙豐資管，滙控郭珮瑛稱目標打造具規模領先資產管理業務