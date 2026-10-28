28/10/2026 08:15
恒指期貨現貨月份未平倉合約總數61902張，減48743張
《經濟通通訊社28日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為61902張，較前減48743張；若計入其他月份的未平倉合約，總數179784張，增673張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/10(二)
|61902
|-48743
|179784
|673
|26/10(一)
|110645
|-29635
|179111
|7822
|23/10(五)
|140280
|-15395
|171289
|-11090
|22/10(四)
|155675
|10106
|182379
|12899
|21/10(三)
|145569
|6617
|169480
|9788
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/10(二)
|17849
|-5411
|65701
|4830
|26/10(一)
|23260
|-17251
|60871
|3169
|23/10(五)
|40511
|-4350
|57702
|-2820
|22/10(四)
|44861
|1579
|60522
|2276
|21/10(三)
|43282
|3631
|58246
|3965
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數