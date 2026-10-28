28/10/2026 17:18

《外圍焦點》加拿大央行及美儲局公布議息結果，美國公布批發庫存

《經濟通通訊社28日專訊》美股昨日科技股造好，惟波音(US.BA)因飛機生產及交付進度不及預期，股價急挫近一成，拖累道指表現。市場同時關注大型科技企業業績，以及聯儲局27日及28日議息結果。道指收市微升15.99點或0.03%，報52377.57點；標指升45.83點或0.6%，報7722.6點；納指升308.43點或1.18%，報26477.81點。港股方面，恒生指數收市報23094，升53點或0.2%，成交1814億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:45pm，加拿大央行公布政策利率並發布貨幣政策報告。29日凌晨2:00am，聯邦公開市場委員會(FOMC)公布利率決議並發布聲明；2:30am，美聯儲主席沃什舉行新聞發布會。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布9月批發庫存，月率升幅料維持於0.5%。明日2:00am，美國公布官方指標利率，料維持於4%。



在美國，今日公布業績的公司有：新東方(US.EDU)、谷歌-C(US.GOOG)、慧榮科技(US.SIMO)等。(wa)