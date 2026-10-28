28/10/2026 08:15
恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數97959張減88085張
《經濟通通訊社28日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為97959張，較前減88085張；若計入其他月份的未平倉合約，總數271832張，減16660張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/10(二)
|97959
|-88085
|271832
|-16660
|26/10(一)
|186044
|-22762
|288492
|36677
|23/10(五)
|208806
|-28215
|251815
|-20976
|22/10(四)
|237021
|26092
|272791
|30926
|21/10(三)
|210929
|1540
|241865
|5647
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/10(二)
|47008
|-52295
|164562
|6390
|26/10(一)
|99303
|-28914
|158172
|7504
|23/10(五)
|128217
|5520
|150668
|10684
|22/10(四)
|122697
|-946
|139984
|-913
|21/10(三)
|123643
|-5514
|140897
|-4022
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數