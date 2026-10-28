28/10/2026 19:16
《日入而息》渣打上季稅前溢利升27%勝預期兼上調收入指引，本港9月出口增65%創逾40年來最大單月升幅
|渣打(02888)第三季除稅前溢利22.5億美元，升27%，勝預期；第三季香港區除稅前溢利升91%；第三季淨息差升9個百分點，信貸減值支出減至9000萬美元；料今年經營收入按年增幅高於5-7%的增長範圍，淨利息收入升約4%
|平保(02318)首三季純利按年跌27.3%至966.45億人幣
|中國太保(02601)第三季淨利潤按年跌68.4%至逾56億人幣
|新東方(09901)首財季純利按年升13.5%至2.73億美元，料2027財年淨營收增最多18%
|中海外(00688)第三季經營溢利升近九成，首三季累升一成
|港交所(00388)拓展綜合基金平台，推出平台及代理人服務；港交所綜合基金平台推出平台及代理人服務，陳翊庭指回應全球投資者資本配置需求
|差估署9月樓價指數按月升0.19%，連升兩個月，首9個月累升7%；利嘉閣指第三季樓價跌幅收窄，料全年樓價租金齊創9年最大升幅；高力指近期住宅市場氣氛持續改善，維持全年樓價升8%至10%預測
|中化旗下農業巨頭先正達據報最快明年初在港上市，目標估值至少660億美元
|三星據報逐步撤出香港大型家電市場，電視、手機及平板電腦業務不受影響
|國務院原副總理劉延東病逝，享年81歲
|20%稅率下的補稅潮，離岸信託「避風港」關閉，富豪忙籌現金
|惠譽上調六大國有銀行生存力評級，指系統持續結構性改善
|中期選舉或再現「分裂國會」，分析指美國財政挑戰嚴峻，政治僵局不足令債息回落；特朗普稱將在所有文件及場合正式禁用「人工智能/AI」一詞
|靜觀美國議息結果恒指全日悶升53點，AI概念股落鑊，渣打績後飆近8%
|滬綜指收升0.91%，外圍科技股大漲，提振A股科技板
|歐元最新報1.1125/26，日圓最新報157.84/86
|中海外(00688)第三季經營溢利升近九成，首三季累升一成
|渣打(02888)第三季除稅前溢利22.5億美元，升27%；第三季香港區除稅前溢利升91%；第三季淨息差升9個百分點，信貸減值支出減至9000萬美元；料今年經營收入按年增幅高於5-7%的增長範圍，淨利息收入升約4%
|廣南(集團)(01203)首三季盈轉虧1.6億元
|佐力科創(06866)首三季純利跌31.3%至3553.7萬人幣
|海螺水泥(00914)第三季純利跌88.9%至2.2億人幣
|中廣核電力(01816)第三季純利按年升36%至近35億元人幣
|山東新華製藥股份(00719)首9個月純利按年跌近24%
|平保(02318)首三季純利按年跌27.3%至966.45億人幣
|芯碁微裝(09630)第三季純利1.8億元人民幣，按年升2.17倍
|中國太保(02601)第三季淨利潤按年跌68.4%至逾56億人幣
|中航科工(02357)第三季純利跌5.7%至3.3億人幣
|新東方(09901)首財季純利按年升13.5%至2.73億美元，料2027財年淨營收增最多18%
|中化旗下農業巨頭先正達據報最快明年初在港上市，目標估值至少660億美元
|東山精密(02384)H首掛開低逾5%每手蝕440元，公售認購不足額超購0.5倍；H股首掛輕微潛水每手蝕65元，A股對H股溢價近42%
|港交所(00388)拓展綜合基金平台，推出平台及代理人服務
|美團(03690)擬發行80億人幣優先票據，作離岸債再融資
|新意網(01686)獲新地兌換可換股票據持股增至84.47% 改採10%最低公眾持股量替代門檻
|機構替阿里雲佔中國全棧AI雲服務市場份額42%，排名第一
|百度(09888)、騰訊(00700)等8家互聯網企業簽署自律公約，構建公平有序營銷生態
|百度(09888)據報將披露世界模型的研發進展，或先用於自動駕駛
|聯想(00992)香港成為ANOC全體大會官方科技合作夥伴，為國際體育賽事提供AI等技術支援
|應星控股(01440)三方向推進IP業務發展，擴充自有品牌組合及拓展北美市場
|滙豐RedCoin登陸PayMe by HSBC，完成任務可獲優惠及抽獎
|和電香港(00215)何偉榮稱電訊商須轉型為AI價值創造者
|恒地(00012)大角咀「逸里1號」首張價單推50伙，入場價501.86萬起
|弘陽地產(01996)明年2月在港召開境外債務重組計劃聆訊
|香港電訊(06823)河套創新科技中心暨AI機樓正式開幕
|明略科技(02718)首席執行官自願延長股份禁售期
|仙工智能(06106)建議採納H股購股權計劃及股份激勵計劃
|北京能源國際(00686)惠譽常青維持公司「2」ESG主體評級
|北控環境(00154)陳新國辭任主席，趙琨接任
|信德集團(00242)需時磋商以取得重置地盤，買賣協議最後期限延至2029年
|芯碁微裝(09630)建議委任容誠香港為國際核數師
|領悅服務集團(02165)擬投標收購四川地塊，起拍價6988萬人幣
|石四藥(02005)受託人今購40萬股，總代價約104萬元
|透雲生物(01332)附屬與永興實驗室聯合成立研發中心
|路透指長鑫科技將投產HBM3E內存，良率僅兩成
|工信部表示前三季移動互聯網流量增17%，5G用戶達13.2億戶
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|人行7天期逆回購1510億，隔夜逆回購10000億，共放水1510億
|紅果短劇否認年收入400億元傳聞，抖音副總裁批「互聯網的字節時間」說法誇張
|機構指DeepSeek新模型安全表現改善，惟仍存失控越權風險
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|傳橫店夥字節以15萬群演肖像聲音訓練大模型，豆包：嚴重失實
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|穆傑塔巴稱須落實伊朗所提終戰條件，尋求結束戰爭及「非戰非和」局面
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|弗拉維奧．博索納羅總統大選落敗，美媒指秘密離開巴西已抵美，獲特朗普准入境
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|美據報通知海灣國家，中期選舉後或有短暫高強度攻伊行動，油價上升；布蘭特期油升2.1%，報每桶116.3美元，紐約期油漲2.31%
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|新西蘭央行意外維持利率不變，紐元及新西蘭國債孳息率下挫
|聯儲局若釋放鷹派訊號，美國國債長倉押注面臨逆轉風險；美國親密夥伴買美債銳減逾60%，亞洲減買最明顯
|韓國KOSPI股指升幅擴大至6.2%，曾啟動SIDECAR機制暫停程式化買盤；SK海力士績佳升近一成，韓KOSPI股指收漲6.63%，近3個月最大單日漲幅
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(zz)
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|亞洲物流航運及空運會議11月中會展舉行，料吸引逾40個地區人士參與
|甯漢豪稱「城中學舍計劃」接52宗申請，當中45宗已確認符合資格
|香港郵政年度虧損按年擴大至9.05億，近年郵件量持續下降
|本港9月出口按年勁升64.9%勝預期，創逾40年以來最大單月升幅
|證監會歡迎在綜合基金平台上推出平台及代理人服務
|報告指逾六成受訪企業來年擬維持或增聘人手，68%料加薪幅度按年持平
|致同表示香港長期停牌上市公司總數增加19%，除牌數目超過復牌
|簡樸房制度接獲逾7.5萬個單位登記，房屋局指短期內供應穩定，明年三月有序執法
|差估署9月樓價指數按月升0.19%，連升兩個月，首9個月累升7%
|世邦魏理仕料短期樓價進一步上升空間有限，全年一手成交料約2萬宗按年持平
|中原指一手開價克制，為10月二手指數帶來壓力，仍料第四季樓價升2%至3%
|利嘉閣指第三季樓價跌幅收窄，料全年樓價租金齊創9年最大升幅
|高力指近期住宅市場氣氛持續改善，維持全年樓價升8%至10%預測
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