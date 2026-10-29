29/10/2026 19:27

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▷ 中海油、國壽、中銀香港及多家內銀公布業績

▷ 美國主持G20外長會議至31日

《經濟通通訊社29日專訊》日本央行公布議息結果，及中海油、國壽、中銀香港及多家內銀公布業績，料為周五（30日）市場焦點。各國重要經濟活動方面，美國國務卿魯比奧主持召開20國集團(G20)外長會議（至31日）。周五本港時間5:00pm，英倫銀行官員Clair Mills發表演講。*歐元區公布第三季GDP，美國公布芝加哥PMI*數據方面，周五日本公布官方指標利率，料維持於1.25%。7:30am（本港時間．下同），日本公布9月失業率，料維持於2.5%。7:50am，日本公布9月工業生產，月率料由下滑2.4%改善至升1.2%，年率升幅料由2.7%收窄至1.4%；9月零售銷售月率料由下滑0.9%改善至升0.3%，年率升幅料由2.9%擴大至3.3%。8:30am，澳洲公布第三季生產者物價指數。1:00pm，日本公布9月新屋動工，年率升幅料由6.1%收窄至2.9%。3:00pm，德國公布9月進口物價，月率升幅料由1%擴大至2%，年率升幅料由8.3%擴大至10.3%。4:30pm，香港公布9月貨幣供應M1；9月貨幣供應M2；9月貨幣供應M3。5:00pm，德國公布第三季國內生產總值，年率升幅料由1%擴大至1.1%，經季節調整季率升幅料由0.3%收窄至0.1%。6:00pm，歐元區公布第三季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由0.6%收窄至0.2%，經季節調整年率升幅料由1.2%收窄至1%；9月失業率料維持於6.4%。9:00pm，德國公布10月消費者物價指數，月率升幅料由0.6%收窄至0.1%，年率升幅料由3.3%收窄至3%。9:45pm，美國公布10月芝加哥採購經理人指數，料由58.8降至56.1。在本港，明日公布業績的公司有:中國海洋石油(00883)、建設銀行(00939)、農業銀行(01288)、工商銀行(01398)、郵儲銀行(01658)、中國財險(02328)、中銀香港(02388)、中國人壽(02628)、交通銀行(03328)、招商銀行(03968)、中國銀行(03988)等。(wa)