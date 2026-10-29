29/10/2026 19:26
《日入而息》宏福苑報告出爐何永賢辭職承擔政治責任，金管局據報鼓勵銀行撐發展商融資
|李家超率官員向市民鞠躬道歉，指已接受房屋局局長何永賢請辭，暫由黃偉綸接任；李家超稱房屋局ICU、屋宇署、消防處及勞工處有缺失，啟動部門首長責任制調查；政府指圍標刑事化，建議最高囚10年及罰款一千萬，成立樓宇維修支援及服務局；報告揭4部門不足及缺失，李家超稱感到失望，料受查公務員達40人至50人；何永賢稱願意為宏福苑火災承擔政治責任，寄望政府同事繼續往前
|陳國基稱將建立跨部門聯合中央數據系統，強化負責樓宇安全及消防安全等部門合作；黃偉綸稱下月前成立公營房屋樓宇管制組，取代房屋局獨立審查組；發展局明年首季重組屋宇署，並推行「區長制」；鄧炳強稱保安局將會推出8項改革措施，建議修例關閉主要消防裝置將要法定事前審批
|委員會稱火災很可能由香煙引致，有充分環境證據支持該說法；宏業及鴻毅管理人員是罪魁禍首，須為火災和嚴重傷亡負責；獨委會報告指所得證據沒有顯示黃碧嬌梅少峰參與圍標，若暗地做不當行為執法機構會調查
|金管局指香港貨幣及金融市場保持有序運作，套息交易有機會令港元逐步轉弱；滙豐銀行維持最優惠利率5厘不變；渣打香港維持港元最優惠貸款利率5.25厘不變；中銀香港維持最優惠利率5厘不變；恒生銀行維持港元最優惠年利率5厘不變
|吉利汽車(00175)第三季純利升27.5%至48.4億人幣；第三季總銷量按年增長7%，出口銷量大幅增長；續挑戰全年345萬輛銷量目標，料第四季業績將按季改善
|比亞迪電子(00285)首三季純利跌69.3%至9.6億人幣
|比亞迪(01211)第三季純利升28.1%至100.2億人幣
|中國聯通(00762)首三季純利跌33.6%至132.8億人幣；第三季5G網絡用戶累計到達數約2.56億戶
|金管局據報鼓勵銀行撐發展商融資，金管局發言人:不評論溝通具體內容
|旅發局宣布取消「山頂光影匯」，指項目再無迫切需要推展
|五中全會：中共二十一大2027年下半年召開；全面從嚴治黨關鍵在從嚴治吏；劉建超、金壯龍等33人遭開除黨籍，李雲澤撤銷黨內職務；增選中央軍委副主席張升民為中央政治局委員；用好用足宏觀政策，深入挖掘內需潛力
|科技股急挫恒指失守二萬三，阿里跌3%騰訊見年半低，新東方瀉14%
|滬綜指收低0.82%，創業板挫4.45%，科技股領跌
|歐元最新報1.1133/34，日圓最新報157.96/00
|比亞迪電子(00285)首三季純利跌69.3%至9.6億人幣
|比亞迪(01211)第三季純利升28.1%至100.2億人幣
|吉利汽車(00175)第三季純利升27.5%至48.4億人幣；第三季總銷量按年增長7%，出口銷量大幅增長；續挑戰全年345萬輛銷量目標，料第四季業績將按季改善
|南京熊貓電子股份(00553)首三季虧損收窄至3332萬人幣
|領益智造(01688)第三季純利升14%至11.5億人幣
|中聯重科(01157)第三季純利跌25.7%至8.59億人幣
|海普瑞(09989)首三季純利跌28.8%至3.9億人幣
|青島港(06198)第三季純利升3.6%至13.9億人幣
|中遠海運港口(01199)第三季純利升0.1%至8258.9萬美元
|FORTIOR(01304)第三季純利升66.5%至8449.4萬人幣
|環球醫療(02666)首九個月普通股持有人期內溢利按年升1.2%
|三一國際(00631)第三季純利按年增加約7.8%至4.46億人幣
|中國聯通(00762)首三季純利跌33.6%至132.8億人幣；第三季5G網絡用戶累計到達數約2.56億戶
|瑞和數智(03680)出售38.76枚比特幣，所得淨額2443萬元作營運資金
|騰訊(00700)夥Visa升級全球支付及商務體驗；騰訊雲過去一年海外活躍客戶數量翻倍，將加快國際數據中心建設
|專業旅運(01235)斥146.05萬元購股期權，擬收購旅遊產品銷售業務
|紛美包裝(00468)獲高院頒禁制令限制處置資產，續停牌
|衍生(06893)深南高鐵雲浮站料明年通車，鄰近集團產業園有利文旅等發展
|長實(01113)錦田萬芊據報煞停銷售，需就地契文件問題與政府磋商
|聯交所由下月3日起，華榮能源(01101)上市地位將取消
|瑞科生物-B(02179)獲得新佐劑重組帶狀疱疹疫苗REC610 III期臨床試驗總結報告
|恒盛地產(00845)公司上市地位將於11月3日起取消
|青島港(06198)首九月完成貨物吞吐量按年增長3.2%
|石四藥集團(02005)蘋果酸奈諾沙星已獲藥監局批准登記成為在上市製劑使用的原料藥
|興證國際(06058)附屬斥約1.1億元購買票據
|新地(00016)小瀝源住宅項目命名為One Centric，爭取年底發出售樓紙
|優必選(09880)鋒龍股份成立子公司，推進規模化製造業務如電子皮膚等
|聯交所由下月3日起，先機企業集團(00176)的上市地位將根據上市規則予以取消
|領益智造(01688)董事長擬增持公司H股，金額不低於1億元人幣
|思派健康(00314)出售藥房業務，涉資1500萬元人民幣
|前三季內地跨區域人員流動量同比增1.2%，城市客運量增2.5%
|內地汽柴油價明起每噸上調345元、335元，年內第十四次漲價
|中指研究院指10月20城二手住宅成交套數同比增長20%
|四部門進一步提高海南自貿港貿易便利化，支持LNG期貨保稅交割
|北京查處首例區塊鏈虛擬貨幣新型協助傳銷案，罰逾93萬元
|上海推動轄內銀行加大對科技型等中小企業信貸投放力度
|上海依法有序推動自動駕駛技術安全應用於出租汽車行業
|珠海華發據報向部分投資者兌付逾期信託產品
|8000億元新型政策性金融工具全部完成投放
|人行7天期逆回購1150億，隔夜逆回購10000億，共放水1150億；人行報告指三季度末金融機構人民幣貸款餘額283萬億，同比增4.8%
|智元創新提出Worken框架，衡量機械人工作建議量
|台股收跌1.42%，報46368.33點
|習近平就西班牙高速列車追尾脫軌事故向西班牙國王致慰問電
|商務部表示如歐方對中國產品採取歧視性限制措施，中方必將採取一切必要措施；路透指德國總統北大演講，稱中國必須避免在經濟關係中單方面獲益
|商務部指中國秘魯自貿協定升級議定書11月1日正式生效
|美國將3中企列實體清單，京指炮製涉疆謊言，將採取必要措施；美國將3中企列入實體清單，華商務部表示強烈譴責、堅決反對
|中國降級出席東盟防長擴大會，國防部指菲律賓重重設障阻礙中方參會
|三麗鷗叫停與日劇《VIVANT》合作，京指企圖通過文化產品醜化抹黑中國
|特朗普承認授意萬斯去信伊朗強硬派，惟否認是尋求重啟談判
|特朗普稱「5000美元在海湖莊園只買到漢堡」，被批離地
|日本央行周五公布議息結果料按兵不動，市場關注會否確認日本通脹達2%目標
|貝森特淡化AI融資泡沫及高債息憂慮，罕有稱加息「不一定是政策失誤」；
|三星電子第三季營業利潤按年增長782%，惟淨利及晶片利潤遜預期，股價下挫
|中國和中東市場銷量大跌，豐田汽車9月銷售及產量連續第三個月下滑
|微軟首季收入增19%勝預期，雲端平台Azure收入增48%
|AI債務融資激增，華爾街信貸市場開始擔憂無法承受；科技股財報遜預期加劇AI回報疑慮，分析指市場期望極高，僅符預期不足夠
|嘉信理財指美國中期選舉在即，聯儲局按兵不動，通脹降溫助爭取時間
|安本分析料最終加息到4.25%至4.5%，屬「預防性加息」；安本指美國維持利率不變符合預期，預期美聯儲將於12月及明年3月進一步加息
|「新債王」岡拉克質疑為何不加息稱聯儲局已落後於形勢
|政府指圍標刑事化，建議最高囚10年及罰款一千萬，成立樓宇維修支援及服務局
|李家超率官員向市民鞠躬道歉，指已接受房屋局局長何永賢請辭，暫由黃偉綸接任；李家超稱房屋局ICU、屋宇署、消防處及勞工處有缺失，啟動部門首長責任制調查；已報請中央人民政府，建議免去何永賢房屋局局長職務；報告揭4部門不足及缺失，李家超稱感到失望，料受查公務員達40人至50人
|委員會稱火災很可能由香煙引致，有充分環境證據支持該說法；宏業及鴻毅管理人員是罪魁禍首，須為火災和嚴重傷亡負責；獨委會報告指所得證據沒有顯示黃碧嬌梅少峰參與圍標，若暗地做不當行為執法機構會調查
|陳國基稱將建立跨部門聯合中央數據系統，強化負責樓宇安全及消防安全等部門合作
|發展局明年首季重組屋宇署，並推行「區長制」
|鄧炳強稱保安局將會推出8項改革措施，建議修例關閉主要消防裝置將要法定事前審批
|黃偉綸稱下月前成立公營房屋樓宇管制組，取代房屋局獨立審查組
(zz)
|商務部指進博會籌備工作進入最後階段，香港參展企業近400家創新高
|香港與老撾簽訂全面性避免雙重課稅協定，拓展東盟及「一帶一路」經貿網絡
|金管局指香港貨幣及金融市場保持有序運作，套息交易有機會令港元逐步轉弱；滙豐銀行維持最優惠利率5厘不變；渣打香港維持港元最優惠貸款利率5.25厘不變；中銀香港維持最優惠利率5厘不變；恒生銀行維持港元最優惠年利率5厘不變
|滙豐及中銀維持P不變，經絡稱即使美聯儲12月再次加息，料港銀或僅作有限度微調P
|ABAC香港區啟動APEC自然金融及碳市場互聯互通研究，渣打牽頭撰寫
|政府據報取消爭議性山頂光影匯項目，衡量盛事安排後決定全面撤回
|金管局傳出面斡旋促銀行接納展期，助困境中企發展商渡過再融資難關
|彭博指香港五年規劃為點心債市場增長注入動力；路透社指倫敦金屬交易所擬推進金屬代幣化，配合香港五年規劃打造大宗商品交易中心
|Airwallex指近九成受訪企業料今年雙十一銷售額按年增長
|Uber遞交網約車服務牌照申請
|大新銀行指9月本港出口創逾42年來最快增速，料全年增長四成；目標今年稅貸宗數及金額錄低單位數增長
|中原按揭料美息或再加一至兩次後見頂，明年首季後料美息橫行
|仲量聯行稱加息陰霾未消除，發展商推盤已求量多於求價
|Payment Asia推出商戶健康指數，由AI驅動的商戶智能分析框架