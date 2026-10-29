李家超率官員向市民鞠躬道歉，指已接受房屋局局長何永賢請辭，暫由黃偉綸接任；李家超稱房屋局ICU、屋宇署、消防處及勞工處有缺失，啟動部門首長責任制調查；政府指圍標刑事化，建議最高囚10年及罰款一千萬，成立樓宇維修支援及服務局；報告揭4部門不足及缺失，李家超稱感到失望，料受查公務員達40人至50人；何永賢稱願意為宏福苑火災承擔政治責任，寄望政府同事繼續往前

陳國基稱將建立跨部門聯合中央數據系統，強化負責樓宇安全及消防安全等部門合作；黃偉綸稱下月前成立公營房屋樓宇管制組，取代房屋局獨立審查組；發展局明年首季重組屋宇署，並推行「區長制」；鄧炳強稱保安局將會推出8項改革措施，建議修例關閉主要消防裝置將要法定事前審批

委員會稱火災很可能由香煙引致，有充分環境證據支持該說法；宏業及鴻毅管理人員是罪魁禍首，須為火災和嚴重傷亡負責；獨委會報告指所得證據沒有顯示黃碧嬌梅少峰參與圍標，若暗地做不當行為執法機構會調查

金管局指香港貨幣及金融市場保持有序運作，套息交易有機會令港元逐步轉弱；滙豐銀行維持最優惠利率5厘不變；渣打香港維持港元最優惠貸款利率5.25厘不變；中銀香港維持最優惠利率5厘不變；恒生銀行維持港元最優惠年利率5厘不變

吉利汽車(00175)第三季純利升27.5%至48.4億人幣；第三季總銷量按年增長7%，出口銷量大幅增長；續挑戰全年345萬輛銷量目標，料第四季業績將按季改善

比亞迪電子(00285)首三季純利跌69.3%至9.6億人幣

比亞迪(01211)第三季純利升28.1%至100.2億人幣

中國聯通(00762)首三季純利跌33.6%至132.8億人幣；第三季5G網絡用戶累計到達數約2.56億戶

金管局據報鼓勵銀行撐發展商融資，金管局發言人:不評論溝通具體內容

旅發局宣布取消「山頂光影匯」，指項目再無迫切需要推展