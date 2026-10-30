30/10/2026 08:15
恒指期貨現貨月份未平倉合約總數140777張，增6344張
《經濟通通訊社30日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為140777張，較前增6344張；若計入其他月份的未平倉合約，總數163318張，增6403張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|29/10(四)
|140777
|6344
|163318
|6403
|28/10(三)
|22529
|-39373
|179444
|-340
|27/10(二)
|61902
|-48743
|179784
|673
|26/10(一)
|110645
|-29635
|179111
|7822
|23/10(五)
|140280
|-15395
|171289
|-11090
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|29/10(四)
|41467
|-3558
|52892
|-3517
|28/10(三)
|7669
|-10180
|64078
|-1623
|27/10(二)
|17849
|-5411
|65701
|4830
|26/10(一)
|23260
|-17251
|60871
|3169
|23/10(五)
|40511
|-4350
|57702
|-2820
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數