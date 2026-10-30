30/10/2026 08:15
恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數262194張增8135張
《經濟通通訊社30日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為262194張，較前增8135張；若計入其他月份的未平倉合約，總數328968張，增8145張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|29/10(四)
|262194
|8135
|328968
|8145
|28/10(三)
|70288
|-75312
|391111
|-12604
|27/10(二)
|145600
|-96973
|403715
|19898
|26/10(一)
|242573
|-32649
|383817
|21374
|23/10(五)
|275222
|-15118
|362443
|-3267
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|29/10(四)
|116323
|-129
|168551
|-84
|28/10(三)
|18871
|-24539
|187506
|2747
|27/10(二)
|43410
|-35473
|184759
|8370
|26/10(一)
|78883
|-42748
|176389
|-14515
|23/10(五)
|121631
|-7775
|190904
|683
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數