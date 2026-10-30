30/10/2026 17:25

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美股三大指數下跌 科技股沽壓較大

▷ 聖路易斯聯儲總裁發表經濟政策講話

▷ 美國公布10月芝加哥PMI 預期降至56

《經濟通通訊社30日專訊》美股三大指數昨日全線下跌，科技股沽壓較大。Alphabet(US.GOOGL)旗下谷歌業績遜預期，加上AI相關投資開支急增，拖累股價大瀉逾12%。道指收市跌132.54點或0.25%，報52342.56點；標指跌23.59點或0.3%，報7720.39點；納指跌365.13點或1.38%，報26184.72點。港股方面，恒生指數收市報23294，升335點或1.5%，成交2143億元。各國重要經濟活動方面，本港時間31日凌晨12:00am，美國三藩市聯儲總裁戴利在該行2026年經濟研究研討會開幕式上致辭。12:10am，歐洲央行執委連恩在有關AI的研討會上發表講話。12:30am，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆發表關於美國經濟和貨幣政策的講話。數據方面，今日5:00pm，德國公布第三季國內生產總值，年率升幅料由1%擴大至1.1%，經季節調整季率升幅料由0.3%收窄至0.1%。今晚6:00pm，歐元區公布第三季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由0.6%收窄至0.2%，經季節調整年率升幅料由1.2%收窄至1.1%；9月失業率料維持於6.4%。9:00pm，德國公布10月消費者物價指數，月率升幅料由0.6%收窄至0.1%，年率升幅料由3.3%收窄至3%。9:45pm，美國公布10月芝加哥採購經理人指數，料由58.8降至56。在美國，今日公布業績的公司有：阿斯利康(US.AZN)、英國石油(US.BP)、雪佛龍(US.CVX)、晶科能源(US.JKS)、埃克森美孚(US.XOM)等。(wa)