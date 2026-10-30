30/10/2026 08:15
恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數221521張增逾二萬六張
《經濟通通訊社30日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為221521張，較前增26123張；若計入其他月份的未平倉合約，總數245004張，增26477張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|29/10(四)
|221521
|26123
|245004
|26477
|28/10(三)
|45114
|-52845
|263641
|-8191
|27/10(二)
|97959
|-88085
|271832
|-16660
|26/10(一)
|186044
|-22762
|288492
|36677
|23/10(五)
|208806
|-28215
|251815
|-20976
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|29/10(四)
|124901
|3254
|139715
|3173
|28/10(三)
|20165
|-26843
|156707
|-7855
|27/10(二)
|47008
|-52295
|164562
|6390
|26/10(一)
|99303
|-28914
|158172
|7504
|23/10(五)
|128217
|5520
|150668
|10684
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數