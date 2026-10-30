30/10/2026 19:34

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 德國公布9月零售銷售數據

▷ 英美公布10月製造業PMI

▷ 澳洲央行召開貨幣政策會議（2-3日）

《經濟通通訊社30日專訊》德國公布零售銷售，及英美公布製造業PMI，料為下周一（2日）市場焦點。各國重要經濟活動方面，澳洲央行召開貨幣政策委員會會議（至3日）。愛爾蘭財長哈里斯、歐盟金融服務執委阿布克爾克及歐洲央行「數字歐元」項目主任Evelien Witlox發表演講。數據方面，周六（31日）9:30am（本港時間．下同），中國公布10月製造業採購經理人指數，料由50.1降至49.9；10月非製造業採購經理人指數料由50.2降至50；10月綜合採購經理人指數。下周一6:00am，澳洲公布10月製造業採購經理人指數。8:30am，澳洲公布9月建築許可，月率料由下滑6.1%改善至升4%。3:00pm，德國公布9月零售銷售，月率升幅料由1.3%收窄至0.8%，經季節調整年率料由下滑0.4%改善至升0.2%。5:30pm，英國公布10月製造業採購經理人指數。10:45pm，美國公布10月製造業採購經理人指數。11:00pm，美國公布10月ISM製造業指數，料由54.5升至54.7。在本港，下周一公布業績的公司有:亨泰(00197)等。下周二（3日）公布業績的公司有:百勝中國(09987)等。下周三（4日）公布業績的公司有:汽車之家-S(02518)等。下周四（5日）公布業績的公司有:華虹宏力(01347)、百濟神州(06160)等。下周五（6日）公布業績的公司有:香港交易所(00388)等。(wa)