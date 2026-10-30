工行(01398)第三季純利升10%至1119.6億元

建行(00939)第三季純利按年升9.8%至約1046.6億人幣

中國銀行(03988)第三季純利升6.4%至638.9億元人民幣

農行(01288)第三季純利升10.8%至901.65億人幣

中銀香港(02388)首9個月除稅後溢利按年升9%，派第三次中期息0.29元

中國人壽(02628)首三季純利跌46.7%至894.3億元人民幣

中海油(00883)第三季純利升2.7%至333億元人民幣；中海油指全年產量7.8至8億桶油當量目標維持不變，圭亞那項目成最重要海外資產之一

金管局指9月份認可機構的存款總額上升0.4%，港元存款下跌1.1%；9月份新申請貸款個案較按月減少10.5%至7560宗；今年第三季末負資產住宅按揭貸款宗數為3819宗，按季跌12%

鄧炳強丘應樺就宏福苑火災向市民致歉，宣布多管齊下嚴打樓宇維修圍標及反競爭行為

黃偉綸稱已做好準備應對署理房屋局局長一職，料尋找新人選有挑戰；甯漢豪稱曾思考過請辭，惟個人意願非最重要，需紀律依從指示

房屋局指未來3至4年本港一手住宅潛在供應回升至10萬伙，按季增4000伙

國泰(00293)第三方供應商發生個人資料保安事故，涉5.3萬宗預訂資料，已通報當局及展開調查

運輸署收到8份網約車服務牌照申請，今年內公布合資格平台名單；滴滴已遞交網約車服務牌照申請，將積極配合審批持續推進準備工作

外匯局指9月外匯市場總計成交4.35萬億美元；9月國際收支貨物和服務貿易順差1006億美元

日本央行公布維持利率在1.25%不變；日本央行維持政策利率不變符預期，指物價首達2%通脹目標，有超出目標風險；植田和男稱日本物價走勢恐超2%通脹目標，下次央行會議續考慮加息問題；日本央行行長指物價走勢有超過2%的風險，下次會議將考慮加息問題；分析指12月議息會議是日本央行下次加息合理時機；摩根資管許長泰料日本央行今年底將加息25個基點