30/10/2026 19:32
《日入而息》工行及建行第三季純利升一成，恒指10月累瀉1318點
|工行(01398)第三季純利升10%至1119.6億元
|建行(00939)第三季純利按年升9.8%至約1046.6億人幣
|中國銀行(03988)第三季純利升6.4%至638.9億元人民幣
|農行(01288)第三季純利升10.8%至901.65億人幣
|中銀香港(02388)首9個月除稅後溢利按年升9%，派第三次中期息0.29元
|中國人壽(02628)首三季純利跌46.7%至894.3億元人民幣
|中海油(00883)第三季純利升2.7%至333億元人民幣；中海油指全年產量7.8至8億桶油當量目標維持不變，圭亞那項目成最重要海外資產之一
|金管局指9月份認可機構的存款總額上升0.4%，港元存款下跌1.1%；9月份新申請貸款個案較按月減少10.5%至7560宗；今年第三季末負資產住宅按揭貸款宗數為3819宗，按季跌12%
|鄧炳強丘應樺就宏福苑火災向市民致歉，宣布多管齊下嚴打樓宇維修圍標及反競爭行為
|黃偉綸稱已做好準備應對署理房屋局局長一職，料尋找新人選有挑戰；甯漢豪稱曾思考過請辭，惟個人意願非最重要，需紀律依從指示
|房屋局指未來3至4年本港一手住宅潛在供應回升至10萬伙，按季增4000伙
|國泰(00293)第三方供應商發生個人資料保安事故，涉5.3萬宗預訂資料，已通報當局及展開調查
|運輸署收到8份網約車服務牌照申請，今年內公布合資格平台名單；滴滴已遞交網約車服務牌照申請，將積極配合審批持續推進準備工作
|外匯局指9月外匯市場總計成交4.35萬億美元；9月國際收支貨物和服務貿易順差1006億美元
|日本央行公布維持利率在1.25%不變；日本央行維持政策利率不變符預期，指物價首達2%通脹目標，有超出目標風險；植田和男稱日本物價走勢恐超2%通脹目標，下次央行會議續考慮加息問題；日本央行行長指物價走勢有超過2%的風險，下次會議將考慮加息問題；分析指12月議息會議是日本央行下次加息合理時機；摩根資管許長泰料日本央行今年底將加息25個基點
|美擬禁中國實驗室為輸美電子產品檢測，京堅決反對無理打壓；美FCC擬禁止內地三大電訊商直接接入美國電話號碼
|恒指升335點全周止跌回升，北水創記錄連續13日淨流出，蒙牛飆9%，聯想挫7%
|滬綜指收跌1.44%失守3600，本月挫6.3%連跌兩月
|歐元最新報1.1196/00，日圓最新報157.25/29
|新華保險(01336)第三季盈轉虧，淨虧損約5.11億人幣
|中國人民保險集團(01339)第三季盈轉虧，蝕約49.28億人幣
|中國人壽(02628)首三季純利跌46.7%至894.3億元人民幣
|天津銀行(01578)首九個月淨利潤按年跌約16%至29.59億人幣；于建忠辭去董事長及執行董事
|郵儲銀行(01658)第三季純利升4.5%至285.5億元人民幣
|建行(00939)第三季純利按年升9.8%至約1046.6億人幣
|中國銀行(03988)第三季純利升6.4%至638.9億元人民幣
|工行(01398)第三季純利升10%至1119.6億元
|中銀香港(02388)首9個月除稅後溢利按年升9%，派第三次中期息0.29元
|交通銀行(03328)第三季純利按年升一成至263.9億元人幣
|光大銀行(06818)第三季純利跌22.9%至95.6億元人民幣
|農行(01288)第三季純利升10.8%至901.65億人幣
|渤海銀行(09668)首九月淨利潤按年升3.1%
|威海銀行(09677)首三季淨利潤按年升約21%至21.6億人幣
|徽商銀行(03698)首九個月淨利潤按年升3.32%至約146.2億人幣
|德翔海運(02510)首九月收入按年升17.2%至約11.29億美元
|中海油(00883)第三季純利升2.7%至333億元人民幣
|奇瑞汽車(09973)首九個月純利139.63億元人民幣，按年跌約2.8%
|暢捷通(01588)首九月純利按年增長30%；首九個月純利按年跌近兩成
|大眾公用(01635)第三季純利跌71.2%至5380萬人幣
|中創新航(03931)首三季純利升99.5%至13.7億人幣；約2億股內資股今完成轉換61
|凱盛新能(01108)第三季淨虧損擴大3.8億元人民幣
|新奧能源(02688)首三季天然氣零售銷售量按年增長0.2%
|南強控股(02680)中期盈轉虧蝕537.4萬元；周樂怡辭任公司財務總監，由林海宏接任
|福萊特玻璃(06865)第三季淨虧損擴大至約4.73億元人幣
|同仁堂科技(01666)首三季淨利潤按年跌42.9%
|紅星美凱龍(01528)前三季度自營商場營業收入按年減少4.2%，毛利率減少0.7個百分點
|越秀交通基建(01052)9月廣州北二環高速路費收入按年跌5.9%
|兗礦能源(01171)第三季純利按年升73.3%至39.68億人幣
|傳音控股(02636)第三季純利按年跌8.4%至約8.57億人幣
|時代電氣(03898)第三季純利升4.2%至10.9億元人民幣
|天圖投資(01973)第三季盈轉虧，淨虧損約為738.86億元人幣
|國星宇航通過上市聆訊，去年虧損擴大至2.6億人幣
|茶百道據報擬就IPO操縱設獨立調查委員會，否認逾40億資金被凍結
|陽光100(02608)中途停牌，停牌前報0.01元無升跌
|先健科技(01302)自研冠脈支架獲得歐盟CE MDR認證
|旺山旺水(02630)股東自願延長禁售期
|毛戈平(01318)預期第三季淨利潤及收入按年增最多24%
|陽光100中國(02608)韓斌辭任首席財務官職務，10月29日生效
|城建設計(01599)向聯交所提股份轉換備案申請，公眾持股量料回升至近29%
|和美藥業-B(00054)招股入場1910元，廣發基金及易方達等四基投認購
|SC Capital Partners、北資本成為iRENT戰略投資者，計劃兩年內管理床位總數增至逾5000個
|中生製藥(01177)主要股東入主賓仕國際，2.89億元收購七成半股權
|丹諾醫藥(06872)利福喹酮(TNP-2092)選定關節腔內注射給藥治療人工關節感染為優先開發適應症
|蒙牛(02319)飆7%海爾智家漲半成，五中全會強調深入挖掘內需潛力
|維立志博(09887)LBL-047 I期研究B部分完成首例系統性紅斑狼瘡患者給藥
|海南算力與騰訊雲簽署協議，圍繞大模型Token服務等方向合作
|中播數據(00471)鄒藝峰辭任行政總裁，由張建華接任
|中國玻璃(03300)法院民事裁定受理針對公司附屬公司的破產清算申請
|西王置業(02088)下月3日起除牌
|順豪物業(00219)公眾持股量22.59%低於規定，正與核心關連人士磋商減持
|中國聖牧(01432)公眾持股量嚴重不足，預計明年6月底前恢復符合規定
|銀盛數惠(03773)關恒11月2日起不再擔任行政總裁，由肖蓉娟接任
|國泰(00293)第三方供應商發生個人資料保安事故，涉5.3萬宗預訂資料，已通報當局及展開調查
|港鐵(00066)悉尼地鐵西南延線今日開通，全綫長66公里
|周六福(06168)徐志立辭任公司財務負責人及集團財務中心總監
|勵晶太平洋(00575)Accrua Health平台預期第四季推出
|未來發展(01259)獲取批在馬來西亞納閩開展數字銀行業務
|博安生物(06955)公司地舒單抗60mg在日本達成授權合作
|訊眾通信(02597)按配售價每股29港元成功配售予不少於六名承配人
|永義國際(01218)附屬購入合共290萬股百福(01488)股份，總購入價為279.5萬元
|第一太平(00142)附屬Indofood等公司宣布回購計劃，涉資約3.2億元
|德視佳(01846)Bracklo辭任公司首席財務官，調任為非執行董事
|國產大飛機南航C919首次在大灣區執飛SAF航班
|國家市場監督管理總局召開企業公平競爭座談會。會議圍繞「發揮『反壟斷反不正當競爭』工作作用，有力…
|五部門加強消費基礎設施建設，普及自助服務終端
|中證監全力穩市場穩預期，持續提升資本市場韌性和信心
|機構料中國10月官方製造業PMI略降至50，RatingDog製造業PMI料跌至51.6
|人行7天期逆回購150億，隔夜逆回購10000億，全周放水14110億創三個半月單周新高；下周一起每個工作日開展隔夜逆回購操作招標；人行與南非央行續簽本幣互換協議，規模300億元人民幣
|外匯局指9月外匯市場總計成交4.35萬億美元；9月國際收支貨物和服務貿易順差1006億美元
|人民日報表示警惕「中國AI跑偏論」，中國AI前景光明
|清華大學聯合無問芯穹、智元提出機器人群體學習範式
|北京現代總經理李鳳剛下月初卸任，據報涉中韓股東經營分歧
|台股收跌2.49%，報45211.83點
|惠普、華碩、宏碁據報擬將生產線遷回中國，因零部件成本飆升
|美政府查Megaspeed公司高管疑有涉華活動，黃仁勳稱與該高管正常往來；美媒稱黃仁勳遭中國女間諜滲透，京指純屬對中國的污蔑抹黑
|美擬禁中國實驗室為輸美電子產品檢測，京堅決反對無理打壓；美FCC擬禁止內地三大電訊商直接接入美國電話號碼
|以色列大選正式結果指內塔尼亞胡右翼陣營奪53席，未能過半數
|美軍中央司令部司令親向特朗普匯報軍事選項，伊朗接獲萬斯信件未回應
|歐央行行長拉加德突提前離任，直言「無法保持中立」，冀擺脫職位限制
|開心果價格狂飆，大型超市限購引黃牛出動，網民大呼「吃不起」
|馬斯克稱人工智能將帶來超級富足，為未來儲錢毫無意義
|日本央行公布維持利率在1.25%不變；日本央行維持政策利率不變符預期，指物價首達2%通脹目標，有超出目標風險；植田和男稱日本物價走勢恐超2%通脹目標，下次央行會議續考慮加息問題；日本央行行長指物價走勢有超過2%的風險，下次會議將考慮加息問題；分析指12月議息會議是日本央行下次加息合理時機；摩根資管許長泰料日本央行今年底將加息25個基點
|歐央行行長拉加德將提早9個月卸任，明年2月7日離任
|AI疑慮加上幣安黑客風波，美國國債買盤升溫；DWS指鷹派訊號不及預期，焦點轉向政策策略；普徠仕指聯儲局緩慢加息策略存在風險，明年首季或需急起直追；恒生指美聯儲一如市場預期維持利率不變，繼續維持高配整體亞太區股市
|幣安疑受黑客攻擊，稱調查期間暫停所有提存，會承擔損失；幣安指攻擊事件涉及63億美元，凍結30億美元，起因疑工程師電腦遭入侵；區塊鏈公司指幣安失竊是最大宗加密貨幣盜竊案，料朝鮮黑客組織所為
|英特爾第四季營收指引遜預期，盤後挫逾15%
|SpaceX融資需求降低，韓國中部電力放棄入股電站，轉向營運維護
|Alphabet債務風險指標上升，財報使AI舉債擔憂再起；巴菲特卸任前曾擲百億美元押注，Alphabet財報失望，巴郡持貨恐變「蟹貨」
(zz)
|中總表示政府改革體現依法追責態度，期望進一步完善政府管治效能
|房協持續加強轄下屋邨管理維修工作，感謝何永賢在任時貢獻；黃偉綸稱已做好準備應對署理房屋局局長一職，料尋找新人選有挑戰；甯漢豪稱曾思考過請辭，惟個人意願非最重要，需紀律依從指示
|陳國基將主持督導委員會，落實宏福苑火災獨立委員會120項建議，冀年內提交六條例修訂草案；鄧炳強丘應樺就宏福苑火災向市民致歉，宣布多管齊下嚴打樓宇維修圍標及反競爭行為
|香港建造商會支持政府推出跨部門改革；香港測量師學會支持政府積極介入維修市場制度改革；廠商會支持政府就宏福苑火災政治問責及展開改革，冀措施盡快落實；團結香港基金指特區政府向災民及市民致歉，體現政府團隊問責精神
|政府宣布強積金上訴委員會最新任命，何淑瑛獲續任主席
|運輸署收到8份網約車服務牌照申請，今年內公布合資格平台名單；滴滴已遞交網約車服務牌照申請，將積極配合審批持續推進準備工作
|金管局指9月份認可機構的存款總額上升0.4%，港元存款下跌1.1%；9月份新申請貸款個案較按月減少10.5%至7560宗；今年第三季末負資產住宅按揭貸款宗數為3819宗，按季跌12%
|證監會表示歡迎程序覆檢委員會成員的任命
|荃新天地推全新餐飲概念，相關生意額按年上升5%至10%
|花旗降香港第三季經濟增長預測至3.5%，料AI相關商品貿易活動仍活躍
|一手住宅潛在供應回升至10萬伙
|未來3至4年本港一手住宅潛在供應回升至10萬伙，按季增4000伙
|中原CCL按周跌0.33%，連跌3周為逾兩年以來首見
|星展家辦報告指近八成家族期望財富至少傳承兩代，惟僅1%由下一代主導財富規劃設計與落實
|經絡指第三季負資產宗數創13個季度新低，若樓價保持平穩，料負資產仍有回落空間