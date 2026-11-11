11/11/2026 08:15
恒指期貨現貨月份未平倉合約總數130319張，增3717張
《經濟通通訊社11日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為130319張，較前增3717張；若計入其他月份的未平倉合約，總數154071張，增4097張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/11(二)
|130319
|3717
|154071
|4097
|09/11(一)
|126602
|-10116
|149974
|-9950
|06/11(五)
|136718
|-16587
|159924
|-17073
|05/11(四)
|153305
|-6216
|176997
|-6006
|04/11(三)
|159521
|9735
|183003
|10161
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/11(二)
|36539
|1061
|49198
|1338
|09/11(一)
|35478
|-1539
|47860
|-1284
|06/11(五)
|37017
|-704
|49144
|-415
|05/11(四)
|37721
|-2879
|49559
|-2601
|04/11(三)
|40600
|-6658
|52160
|-6611
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數