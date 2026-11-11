11/11/2026 08:15
恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數235890張增5666張
《經濟通通訊社11日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為235890張，較前增5666張；若計入其他月份的未平倉合約，總數314348張，增6670張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/11(二)
|235890
|5666
|314348
|6670
|09/11(一)
|230224
|-24301
|307678
|-22885
|06/11(五)
|254525
|-35545
|330563
|-35387
|05/11(四)
|290070
|3580
|365950
|5913
|04/11(三)
|286490
|20891
|360037
|22276
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/11(二)
|78080
|-121
|136244
|929
|09/11(一)
|78201
|-4123
|135315
|-3113
|06/11(五)
|82324
|15381
|138428
|16272
|05/11(四)
|66943
|-26913
|122156
|-24193
|04/11(三)
|93856
|-15181
|146349
|-15662
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數